Виктор Злобич покинул пост замглавы правительства Самарской области

Заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич подал в отставку. 26 августа — последний день его работы на этом посту.
Конкретную причину увольнения в пресс-службе белого дома не назвали, но напомнили, что 18 августа губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об обновлении и оптимизации структуры правительства.
"Продолжим укреплять систему управления регионом. Сделаем ее удобнее и эффективнее. Проведем трансформацию. Обновленную структуру представим в сентябре. Во избежание возможных инсинуаций: состоится отставка правительства. Это технический шаг. Мы работаем одной командой, которая становится только сильнее", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Виктор Злобич проработал в самарском правительстве чуть больше полугода. Перед ним стояли задачи по цифровизации процессов управления регионом и запуску ситуационного центра. До этого Виктор Злобич занимал должность заместителя губернатора Вологодской области по цифровому развитию.
