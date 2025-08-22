Правительство региона продолжает работу по совершенствованию проекта новой терсхемы обращения с ТКО

12 августа завершился этап общественных обсуждений проекта терсхемы, представленной в июле текущего года. Следующий этап — совершенствование проекта с учетом экспертного мнения и мнения граждан. Он включит в себя и экономическую составляющую.
Напомним, что проект новой терсхемы отражает места и объемы образования, схему движения потоков, а также объекты обращения с твердыми коммунальными отходами, которые необходимы для достижения целей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" национального проекта "Экологическое благополучие" — обеспечить сортировку 100% объема ТКО Самарской области и снизить долю захоронения с 96% до 60,6% к 2030 году.
"На этапе общественных обсуждений поступили комментарии от специалистов отрасли, бизнеса в сфере ТКО и жителей. Как мы и говорили, мы обязательно учитываем замечания, которые высказаны в ходе обсуждений. Поэтому сейчас необходимо время на доработку и поиск новых логистических решений, в том числе с учетом возможностей бюджетных проектировок на 2026–2028 гг.", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
На период работы по совершенствованию проекта новой терсхемы не начинаются изыскания, проектные работы, экспертизы, общественные слушания и строительство объектов. Транспортирование ТКО при этом ведется в рамках утвержденного ранее документа.
"Цель — создать современную систему обращения с отходами, которая будет не только эффективной, но и безопасной для экологии и комфортной для жителей", — добавил Ефимов.
