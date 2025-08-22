16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реализацию семейной политики в Самарской области обсудили на стратегической сессии Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки Правительство региона продолжает работу по совершенствованию проекта новой терсхемы обращения с ТКО Самарская делегация приняла участие в стратегической сессии РАНХиГС с участием федеральных экспертов Бывший вице-губернатор Самарской области Ковалев получил пост в Севастополе

Облправительство Власть и политика

Реализацию семейной политики в Самарской области обсудили на стратегической сессии

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сергиевском районе прошла стратегическая сессия "Укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми", организованная комитетом ЗАГС Самарской области. Участники обсуждали реализацию семейной политики и разрабатывали предложения, которые войдут в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Такую задачу поставил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Комитет ЗАГС Самарской области

В работе Стратегической сессии приняли участие руководители территориальных подразделений органов ЗАГС, члены Общественного совета при комитете ЗАГС Самарской области, представители регионального Управления министерства юстиции РФ, министерства здравоохранения, министерства социально-демографической и семейной политики, социального блока администрации Сергиевского района.

"Каждый орган исполнительной власти по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева проводит сейчас мозговые штурмы, общаются с коллегами, для того чтобы подготовить свои предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Органы ЗАГС активно участвуют в реализации государственной семейной политики и готовы внести свои предложения по мероприятиям, направленным на укрепление института семьи и формирование позитивного отношения к многодетности", — отметила руководитель комитета ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Напомним, 2025 год по инициативе главы региона объявлен в Самарской области годом многодетной семьи. Сотрудники ЗАГС регулярно проводят тематические акции и мероприятия, направленные на защиту материнства и детства, укрепление института семьи, поддержку традиционных семейных ценностей.

Участники стратегической сессии отметили важность формирования комплексного подхода к созданию единой стратегии в достижении цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, формированию ориентиров на многодетность и всесторонней поддержки семей с детьми. Разработанные инициативы будут учтены при формировании проекта долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.

Предложить свои идеи по развитию губернии может каждый житель региона на сайте областного минэкономразвития. Сбор предложений ведется до 15 сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31