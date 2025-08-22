Реализацию семейной политики в Самарской области обсудили на стратегической сессии

В Сергиевском районе прошла стратегическая сессия "Укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми", организованная комитетом ЗАГС Самарской области. Участники обсуждали реализацию семейной политики и разрабатывали предложения, которые войдут в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Такую задачу поставил губернатор Вячеслав Федорищев.
В работе Стратегической сессии приняли участие руководители территориальных подразделений органов ЗАГС, члены Общественного совета при комитете ЗАГС Самарской области, представители регионального Управления министерства юстиции РФ, министерства здравоохранения, министерства социально-демографической и семейной политики, социального блока администрации Сергиевского района.
"Каждый орган исполнительной власти по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева проводит сейчас мозговые штурмы, общаются с коллегами, для того чтобы подготовить свои предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Органы ЗАГС активно участвуют в реализации государственной семейной политики и готовы внести свои предложения по мероприятиям, направленным на укрепление института семьи и формирование позитивного отношения к многодетности", — отметила руководитель комитета ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.
Напомним, 2025 год по инициативе главы региона объявлен в Самарской области годом многодетной семьи. Сотрудники ЗАГС регулярно проводят тематические акции и мероприятия, направленные на защиту материнства и детства, укрепление института семьи, поддержку традиционных семейных ценностей.
Участники стратегической сессии отметили важность формирования комплексного подхода к созданию единой стратегии в достижении цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, формированию ориентиров на многодетность и всесторонней поддержки семей с детьми. Разработанные инициативы будут учтены при формировании проекта долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
Предложить свои идеи по развитию губернии может каждый житель региона на сайте областного минэкономразвития. Сбор предложений ведется до 15 сентября.
