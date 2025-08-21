Самарская делегация приняла участие в стратегической сессии РАНХиГС с участием федеральных экспертов

Вчера, 20 августа, в Президентской академии прошла стратегическая сессия "Формирование моделей управления научно-технологическим развитием в регионах РФ для достижения технологического суверенитета". Более 250 участников из 40 регионов страны в течение дня работали над проектными кейсами, создавая управленческие решения для регионов.

Сессия была организована как инструментальное моделирование, что позволило участникам отрабатывать реальные сценарии и находить собственные практические решения.

На открытии сессии выступили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, ответственный секретарь Комиссии по научно-технологическому развитию РФ Антоний Швиндт и директор Дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Наталья Гаркуша. Они подчеркнули важность взаимодействия власти, науки и бизнеса для формирования технологического суверенитета, который должен быть достигнут на уровне регионов.

Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев входит в состав Комиссии по научно-технологическому развитию РФ, деятельность которой направлена на комплексное принятие решений в сфере научно-технологического развития страны.

"В Самарской области сформирован комплекс инструментов и мер поддержки, направленных на развитие кадрового потенциала и научного обеспечения достижения технологического лидерства, в числе которых: софинансирование за счет средств областного бюджета программ развития университетов — участников программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы". При этом мы понимаем необходимость дальнейшего развития системы управления научно-технологического развития региона. Перспективные направления развития были сформулированы, в том числе по итогам обсуждений с заместителем губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмилой Огородовой", — отметил важность внедрения и совершенствования модели управления научно-технологическим развитием субъектов РФ министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Делегация от Самарской области состояла из следующих представителей: Марка Шлеенкова, министра науки и высшего образования региона; Ярослава Ерисова, заместителя директора АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области"; Валерии Анисимовой, исполнительного директора Фонда поддержки технологического предпринимательства; Антона Еремина, проректора по научной работе Самарского государственного технического университета; Александра Кузина, начальника управления подготовки научных кадров Самарского университета имени Королева; Елены Бибиковой, директора дирекции по реализации программы развития СамГМУ; Юлии Новиковой, начальника отдела инновационного развития ПАО "ОДК-Кузнецов".

Программа сессии была структурирована по принципу "от диагностики к результату". Участники прошли пять этапов: разработка целевых моделей управления научно-технологическим развитием; формирование механизмов квалифицированного заказа на технологии; заказ на кадры; обмен практиками и интеграция решений; представление итогов и получение экспертной оценки.

Эксперты РАНХиГС оценили действующую модель управления научно-технологическим развитием в регионах.

"В рамках стратегической сессии совместно с коллегами из других регионов РФ удалось проработать процессы квалифицированного заказа на НИОКР и кадры, а также предложить модель управления региональным научно-технологическим развитием, отвечающую эффективной реализации указанных процессов и обеспечивающую взаимодействие между всеми субъектами НТР в регионе", — подчеркнул заместитель директора АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Ярослав Ерисов.

Стратегическая сессия в РАНХиГС стала важным инструментом для проектирования будущего научно-технологического развития регионов. Она позволила закрепить управленческие принципы, увязать региональные задачи с национальными целями и предложить готовые к внедрению решения.

"Для меня это было интересное мероприятие, где я смогла создать долгосрочную стратегию научно-технологического развития совместно с руководителями из разных регионов. Такие сессии позволяют расширить круг задач и предложить новые меры поддержки для молодежи", — поделилась Юлия Новикова, начальник отдела инновационного развития ПАО "ОДК-Кузнецов".