Суд вернул самарским властям иск к бывшему мусорному регоператору

Арбитражный суд Самарской области не дал старт процессу по иску регионального комитета ценового и тарифного регулирования к бывшему регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс". Причиной стал неуплата госпошлины в размере 10 млн рублей.
"ЭкоСтройРесурс" был региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами до 1 ноября 2024 года. Правительство Самарской области решило расторгнуть договор с компанией, ссылаясь на большое количество жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора.
Между тем Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России предъявила претензии к тарифу, установленному в декабре 2022 года для "ЭкоСтройРесурса". Ведомство сочло его завышенным, потребовав исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре. В итоге комитет обязали снизить тариф с 622,07 до 552,65 руб. за кубометр как для "ЭкоСтройРесурса", так и для АО "Экология", которое стало новым регоператором.
Еще в марте губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал подачу иска против "ЭкоСтройРесурса" об истребовании необоснованно полученного дохода. Арбитраж принял его в июне.
"Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области просит взыскать с ответчика 2,17 млрд руб. неосновательного обогащения — денежных средств, подлежащих исключению из необходимой валовой выручки ООО "Экостройресурс" со ссылкой на ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, возникшего после досрочного расторжения соглашения об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на всей территории Самарской области от 01.11.2018, заключенного в соответствии с протоколом о результатах конкурсного отбора регионального оператора по обращению с отходами на территории Самарской области от 23 октября 2018 года", — говорится в материалах дела.
Суд оставил заявление без движения, так как комитет не уплатил пошлину. Исходя из суммы иска, ее размер составляет 10 млн рублей. Однако, согласно материалам суда, оплата так и не произошла.
В письменном пояснении представители ведомства указали, что требование возникло не из гражданско-правовых отношений, а в результате осуществления истцом властно-распорядительных функций по государственному регулированию тарифов регионального оператора по обращению с ТКО:
"Предметом спора является взыскание с ответчика неосновательного обогащения в интересах всех жителей Самарской области. В рассматриваемом случае комитет участвует в арбитражном процессе в связи с защитой им государственных и общественных, то есть публичных интересов в сфере возложенных на него функций, и подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины".
Однако доводы истца суд не принял во внимание. Как говорится в решении арбитража, учреждение не доказало, что оно участвует в процессе в связи с защитой им государственных и (или) общественных, то есть публичных интересов в сфере возложенных на него функций, и может претендовать на освобождение от уплаты государственной пошлины. Поэтому иск вернули комитету. Новых заявлений от ведомства в суд пока не поступало.
