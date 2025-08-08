Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом

В Самарской области работает делегация Корпорации развития Нижегородской области во главе с генеральным директором Игорем Ищенко. Официальные гости уже посетили ряд ключевых производств, университетов, познакомились с работой преференциальных инвестиционных площадок.

Необходимость наращивания межрегионального сотрудничества неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Самарская область имеет успешный опыт сотрудничества с другими регионами во многих отраслях, активно кооперирует с другими промышленными центрами России. Кооперации должно быть много", — ранее отмечал Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".

На совещании в правительстве Самарской области стороны обсудили вопросы формирования комфортного инвестиционного климата, развития промышленных площадок и реализации крупных инфраструктурных проектов в разных сферах, в том числе — в сфере науки и образования.

Генеральный директор "Корпорации развития Самарской области" Иван Манаев представил нижегородским коллегам инвестиционный и экономический потенциал губернии, а также те направления, в которых регионы могут взаимодействовать.

"Мы обсудили много вопросов, в том числе касающихся деятельности Корпорации развития как специализированной организации по работе с инвесторами. Познакомились с практиками наших коллег, договорились о дальнейшем интенсивном взаимодействии. Кроме того, планируем в этом году посетить Нижегородскую область большой региональной делегацией", — подвел итоги встречи Иван Манаев.

"Мы видим действительно очень удачные практики, которые в Самарском регионе реализованы. И хотели бы, чтобы эти практики нашли свое продолжение, в том числе у нас, в Нижегородской области. Мы отметили участие в коммерциализации разработок медицинского университета. Это заслуживает уважения и масштабирования в других регионах страны", — отметил Игорь Ищенко.

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".