16+
Облправительство Власть и политика

Стало известно, как чиновников Самарской области исследуют на "детекторе лжи"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Антикоррупционную экспертизу проходит проект указа губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о проведении проверок чиновников с помощью полиграфа. Из проекта стало известно, кого может ждать процедура.

Предложение проверять чиновников в регионе на полиграфе поступило еще в прошлом году. Предполагалось, что процедуру будут проводить добровольно. При этом губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что личная жизнь интересовать не будет, вопросы встанут только о работе. Однако с отладкой системы возникли проблемы. На заседании облправительства 3 сентября 2025 г. было озвучено, что удалось найти на эти задачи сторонних подрядчиков. Также было отмечено, что полиграф, вероятно, начнут предлагать кандидатам на посты в правительстве. 

"Членов правительства прошу с пониманием отнестись. У нас предстоит техническая отставка правительства. Мы с Михаилом Андреевичем (Смирновым — председателем правительства региона. — Прим. Волга Ньюс) первыми опробуем систему и вам доложим. Затем каждый член правительства обновленного состава к нам присоединится", — рассказал 3 сентября глава региона. 

Из появившегося на этой неделе проекта указа стало известно, что устанавливается порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в целях получения дополнительной информации о кандидатах, претендующих на замещение должностей в системе органов исполнительной власти Самарской области, и лицах, замещающих указанные должности.

"Специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфа (далее — исследование) проводится в отношении: лиц, замещающих государственные должности Самарской области в системе органов исполнительной власти, и граждан, претендующих на замещение указанных должностей; руководителей иных органов исполнительной власти Самарской области, являющихся государственными гражданскими служащими Самарской области, и граждан, претендующих на замещение указанных должностей; заместителей руководителей органов исполнительной власти Самарской области и граждан, претендующих на замещение указанных должностей", — говорится в проекте указа.

Кроме того, проверять хотят кандидатов на замещение должностей руководителей подведомственных органам исполнительной власти учреждений; госслужащих, включенных в перечни должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Решение о направлении на исследование будут принимать губернатор, вице-губернатор — руководитель администрации или иное уполномоченное губернатором лицо. Исследование будут проводить в добровольном порядке. Делать его будет квалифицированный специалист. Он также должен будет подготовить результаты в течение десяти дней.
 

