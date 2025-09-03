Членов правительства Самарской области пропустят через полиграф

Члены правительства Самарской области нового состава пройдут полиграф. Об этом на заседании облправительства в среду, 3 сентября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Членов правительства прошу с пониманием отнестись. У нас предстоит техническая отставка правительства. Мы с Михаилом Андреевичем (Смирновым - председателем правительства региона. - Прим. Волга Ньюс) первыми опробуем систему и вам доложим. Затем каждый член правительства обновленного состава к нам присоединится", - рассказал глава региона.
Он также пояснил, что работа системы "Полиграф" была отлажена в правительстве региона с 1 сентября.
Зампред правительства Никита Зубко по просьбе губернатора уточнил подробности. По его словам, проводить работу будут две подрядные организации, в том числе одна из структуры Сбербанка.
"С администрацией губернатора проработали вопрос по категориям служащих, которые будут проходить полиграф. В мониторинговом виде либо по вашему поручению будет проводиться исследование при приеме на службу либо по отдельному поручению. Списки лиц будут представлены вам до конца недели. Работа будет системной и проходить будет в здании правительства", - сообщил Зубко.
Напомним, с инициативой проводить чиновников через проверки на полиграфе губернатор выступил в ноябре 2024 года. Он заявлял, что полиграф будут применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности. Впоследствии, по его словам, возникали проблемы с полиграфологами.
Вячеслав Федорищев анонсировал отставку правительства 18 августа. Сообщалось, что она будет носить технический характер, последует укрупнение ряда министерств, будет сокращено число вице-губернаторов.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит