Членов правительства Самарской области пропустят через полиграф

Члены правительства Самарской области нового состава пройдут полиграф. Об этом на заседании облправительства в среду, 3 сентября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Членов правительства прошу с пониманием отнестись. У нас предстоит техническая отставка правительства. Мы с Михаилом Андреевичем (Смирновым - председателем правительства региона. - Прим. Волга Ньюс) первыми опробуем систему и вам доложим. Затем каждый член правительства обновленного состава к нам присоединится", - рассказал глава региона.

Он также пояснил, что работа системы "Полиграф" была отлажена в правительстве региона с 1 сентября.

Зампред правительства Никита Зубко по просьбе губернатора уточнил подробности. По его словам, проводить работу будут две подрядные организации, в том числе одна из структуры Сбербанка.

"С администрацией губернатора проработали вопрос по категориям служащих, которые будут проходить полиграф. В мониторинговом виде либо по вашему поручению будет проводиться исследование при приеме на службу либо по отдельному поручению. Списки лиц будут представлены вам до конца недели. Работа будет системной и проходить будет в здании правительства", - сообщил Зубко.

Напомним, с инициативой проводить чиновников через проверки на полиграфе губернатор выступил в ноябре 2024 года. Он заявлял, что полиграф будут применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности. Впоследствии, по его словам, возникали проблемы с полиграфологами.

Вячеслав Федорищев анонсировал отставку правительства 18 августа. Сообщалось, что она будет носить технический характер, последует укрупнение ряда министерств, будет сокращено число вице-губернаторов.