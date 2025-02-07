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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "Мы уже сменили двух полиграфологов"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал о том, как идет работа по внедрению проверок чиновников на детекторе лжи.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Мы уже сменили двух полиграфологов. Первый вопросы моделировал так, чтобы было удобно на них отвечать. Я потом выяснил, кто это попросил сделать, как, почему, какой участок своей работы не хотел освещать. Второго заменили, потому что с темпом не справился (у нас много сотрудников). Сейчас третья команда начинает работать - результаты очень хорошие. Технология позволяет на 90-95% объективно посмотреть на любую ситуацию. А там, где остается 5-10% серой зоны, можно просто поговорить спокойно по фактам с человеком: "Слушай, а как было на самом деле?" Зачастую после такой процедуры человек достаточно подробно все поясняет, как было на самом деле, и у тебя как у руководителя есть возможность принять решение. Это было для меня главным ", - рассказал глава региона.

По его словам, это позволило добавить объективности в процессы, и он уверен, что решение о внедрении такой технологии было правильным.

Вячеслав Федорищев при этом пояснил, что сам трижды проходил проверку на полиграфе в разных центрах, чтобы понять, как работает технология.

Напомним, губернатор выступил с инициативой проводить чиновников через проверки на полиграфе в ноябре 2024 года. Он заявлял, что полиграф будут применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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