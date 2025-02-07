Вячеслав Федорищев: "Мы уже сменили двух полиграфологов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал о том, как идет работа по внедрению проверок чиновников на детекторе лжи.

"Мы уже сменили двух полиграфологов. Первый вопросы моделировал так, чтобы было удобно на них отвечать. Я потом выяснил, кто это попросил сделать, как, почему, какой участок своей работы не хотел освещать. Второго заменили, потому что с темпом не справился (у нас много сотрудников). Сейчас третья команда начинает работать - результаты очень хорошие. Технология позволяет на 90-95% объективно посмотреть на любую ситуацию. А там, где остается 5-10% серой зоны, можно просто поговорить спокойно по фактам с человеком: "Слушай, а как было на самом деле?" Зачастую после такой процедуры человек достаточно подробно все поясняет, как было на самом деле, и у тебя как у руководителя есть возможность принять решение. Это было для меня главным ", - рассказал глава региона.

По его словам, это позволило добавить объективности в процессы, и он уверен, что решение о внедрении такой технологии было правильным.

Вячеслав Федорищев при этом пояснил, что сам трижды проходил проверку на полиграфе в разных центрах, чтобы понять, как работает технология.

Напомним, губернатор выступил с инициативой проводить чиновников через проверки на полиграфе в ноябре 2024 года. Он заявлял, что полиграф будут применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности.