В Самаре состоялась передача 52 новых школьных автобусов

В понедельник, 18 августа, на площади Славы в Самаре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 52 новых школьных автобуса руководителям территориальных управлений и директорам школ. Новые автобусы прямо с площади будут поставлены в региональные образовательные учреждения.

"Наша с вами совместная задача — успешно подготовиться к новому учебному году, обеспечить ребятам, каждому школьнику Самарской области, все необходимые условия. И сегодня мы делаем очередной шаг в ее решении. Это лишь часть той системной работы по модернизации региональной системы образования, которую мы ведем, реализуя программу социально-экономического развития Самарской области. И у нас уже есть весомые результаты", — подчеркнул губернатор.

Обновление парка школьных автобусов произведено за счет средств федерального бюджета на сумму 155,27 млн рублей. "Это очень важно, что таким образом Правительство России поддерживает регионы, в соответствии с национальными проектами, и мы имеем возможность в наши школы поставлять такую технику", — сказал Вячеслав Федорищев.

52 автобуса поступили в 48 школ 11-ти образовательных округов — в 24 муниципальных образования. Полученные автобусы будут осуществлять перевозку около 1000 обучающихся.

Все автобусы оснащены тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС и полностью соответствуют действующим техническим требованиям и общим требованиям безопасности, предъявляемым к транспорту, предназначенному для перевозки детей.

В Самарской области действует 766 школьных автобусных маршрута в 309-ти образовательных учреждениях Самарской области. Услугами перевозки пользуются 17 тысяч детей. Всего в регионе 681 школьный автобус.

Глава региона пообщался с руководителями территориальных управлений и директорами школ и поставил задачу: "В эти оставшиеся дни до 1 сентября все свои силы направьте на то, чтобы посмотреть внимательно на безопасность", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что к вопросу обеспечения безопасности необходимо подойти комплексно, в том числе проверить освещенность близлежащих к школам территорий, пешеходные переходы и многое другое.