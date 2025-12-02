Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Были рассмотрены обращения по вопросам развития спорта, модернизации инфраструктуры ЖКХ и поддержки участника СВО.

Руководитель федерации армейского рукопашного боя (далее — ФАРБ) Виталий Глотов обратился к главе региона с просьбой оказать содействие в сохранения помещения для проведения тренировок в Тольятти. С 2009 г. занятия проводились в здании бывшего Тольяттинского государственного университета (ТГУ). В 2021 г. между ФАРБ и ТГУ был подписан договор о безвозмездном пользовании помещением.

"У нас больше двухсот детей занимается. Армейский рукопашный бой — это также и реабилитация для военных. Наша основная задача подготовки — служба в армии", — рассказал руководитель ФАРБ.

В прошлом году стало известно, что собственник у здания будет другой. Федерация была вынуждена сменить место для тренировок. Сейчас занятия проходят на базе спортивного клуба "Витязь".

Вячеслав Федорищев подчеркнул важность сохранения помещений для развития армейского рукопашного боя и поддержки молодежи, занимающейся этим видом спорта. Он отметил, что подобные занятия не только способствуют физическому развитию, но и формируют морально-волевые качества. Губернатор поручил главе Тольятти Илье Сухих оперативно рассмотреть ситуацию и найти оптимальное решение, чтобы спортсмены могли тренироваться в комфортных условиях.

Жители поселка Рамушки муниципального района Волжский Людмила Каменецкая и Екатерина Урсул обозначили проблему с ремонтом дороги по ул. Железнодорожной и некачественного водоснабжения. На территории поселка Рамушки расположено два многоквартирных дома по 18 квартир и 1 индивидуальный жилой дом. Всего зарегистрировано 122 жителя.

"Между поселками у нас люди ходят через поле, асфальтированная дорога нуждается в ремонте. Есть проблемы с водоснабжением. Также в нашем доме нужно проводить ремонт крыши", — поделилась жительница поселка.

"Ремонт дороги планируем выполнить в 2026 году. Также отремонтируем водонапорную башню. Обозначенные вами проблемы будем решать", — подчеркнул глава региона. Жительницы поселка поблагодарили губернатора за помощь.

Надежда Поляева обратились к главе региона по вопросу выделения инвалидной коляски с электроприводом для мужа, ветерана СВО. В рекомендациях МСЭ в индивидуальной программе реабилитации и абилитации данный тип коляски не включен. Вопрос будет решен в ближайшее время. Инклюзивный ресурсный центр передаст ветерану СВО коляску с электроприводом во временное пользование, пока будет решаться вопрос по обеспечению коляской по линии Социального Фонда России.