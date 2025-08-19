Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией "Т Плюс"

В Самарском региональном отделении Российских Студенческих Отрядов состоялась встреча представителей студенческих отрядов Самарской области и энергетической компании ПАО "Т Плюс" со школьниками и студентами региона. Будущим бойцам рассказали о деятельности Российских Студенческих Отрядов (РСО), перспективах участия в движении и ближайших мероприятиях.

Самарский филиал "Т Плюс" — это новый партнер для студенческих отрядов Самарской области. Филиал объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах области (Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти) и предлагает участникам проекта практический опыт на современных энергообъектах, возможность работы по профильным специальностям, гибкий график, совместимый с учебой, и перспективы дальнейшего трудоустройства.

"Для нас принципиально важно не просто привлекать молодежь к работе, но и создавать условия для их профессионального роста. В этом году мы особое внимание уделяем развитию производственных отрядов и партнерству с ведущими промышленными и энергетическими предприятиями региона. Сегодняшнее мероприятие — это первый шаг в долгосрочной программе взаимодействия между работодателем и студентами и условиями для старта карьерного пути школьников. Мы уверены, что альянс с "Т Плюс" станет примером эффективного партнерства в сфере занятости молодежи", — отметил руководитель направления строительных и производственных отрядов Самарской области Дмитрий Фафонов.

По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки. Проект даст возможность совмещать работу с учебой в течение всего года, что особенно ценно для профессионального развития молодежи.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

В 2025 году свыше 2,5 тысяч студентов из Самарской области получают трудовой опыт, работая на российских предприятиях. Сотрудничество со студотрядами осуществляют и крупные предприятия региона. Например, АО "АвтоВАЗ", ПАО "Россети-Волга" — "Самарские распределительные сети", ООО "Ресторанная Компания Поляна", Куйбышевский филиал АО "Федеральная пассажирская компания".

Чтобы стать участником студенческого отряда, достаточно заполнить простую форму на сайте. Более подробную информацию о деятельности студенческих отрядов Самары можно узнать в сообществе ВКонтакте или в телеграм-канале.