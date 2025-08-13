Губернатор Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам

В среду, 13 августа, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Волжском районе. По завершении программы посещения городского поселения Рощинский глава региона в микрорайоне Южный город вручил ключи от квартир жителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье в микрорайоне было приобретено по профильной региональной программе для 30 молодых граждан, 18 из них получили ключи от губернатора лично.

"Сегодня хороший, светлый день, потому что свой дом обретут много будущих семей, семьи, которые уже сложились, много деток. Эта программа очень важна, потому что позволяет предоставить свое собственное жилье тем, кто в нем в первую очередь нуждается. Я вас поздравляю. Это очень большой шаг — свой дом", — обратился Вячеслав Федорищев к собравшимся.

Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача — в этом году обеспечить по этой программе жильем 1500 человек.

"Обеспечим точно. И дальше будем полностью ликвидировать очередь, которая накопилась за долгие десятилетия, потому что у нас много тех, кто в этой поддержке нуждается", — заверил глава региона.

За последние 10 лет в Волжском районе предоставлено новое жилье в домах-новостройках 309 гражданам.

В числе тех, кому глава региона передал сегодня ключи, два участника специальной военной операции. Никита Рузанов в настоящее время находится на службе по контракту, ключи Вячеслав Федорищев вручил его супруге Яне. В семье военнослужащего уже есть дочка, и в этом году молодые родители ожидают рождение второго малыша.

Вячеслав Сараев — ветеран боевых действий, вышел в отставку по состоянию здоровья. Сейчас он проходит обучение в рамках второго потока "Школы героев" — регионального продолжения федеральной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Сегодня он также получил ключи от своей квартиры от главы региона.

Губернатор поздравил всех новоселов со значимым событием в их жизни: "Я вам желаю счастья в новом доме, чтобы в нем были детские голоса, чтобы к вам приезжали в гости близкие. Не забывайте, пожалуйста, что свой дом — это большая ответственность. Здоровья вам крепкого, успехов в труде. Только вперед!"