Губернатор: "Последствия атаки БПЛА удалось ликвидировать в кратчайшие сроки"

Локализовать пожары и ликвидировать последствия утренней атаки БПЛА "на одном из промышленных объектов" удалось в кратчайшие сроки, сообщил в губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
"Выражаю особую благодарность сотрудникам противопожарной службы, участвовавшим в ликвидации последствий воздушной атаки, за самоотверженность, высокие профессиональные качества, которые помогли предотвратить крупный материальный ущерб, распространение пожара, тем самым обеспечить безопасность населения," - написал глава региона.
Объекта, подвергшегося атаке, он не назвал. Однако в соцсетях разошлись видео с последствиями атаки беспилотников в Сызрани. Мэр города Сергей Володченков на своей странице в сети "ВКонтакте" сообщил, что обошлось без пострадавших.
Напомним, утром стало известно, что регион атаковали 13 БПЛА.
