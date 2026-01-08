В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося вынести технику из магазина

В Самаре перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на кражу из магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В октябре 2025 г. в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступила информация от работников сетевого магазина, расположенного на пр. Кирова, о попытке хищения товара на сумму свыше 10 тыс. рублей.
Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали предполагаемого злоумышленника, осмотрели помещение, опросили очевидцев происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и документацию.
Правоохранители установили, что покупатель в отделе электротоваров в течение некоторого времени осматривал представленную продукцию. Затем взял с полки четыре коробки триммеров и скрылся за торговым стеллажом — в зону, частично не охваченную камерами видеонаблюдения. Вернувшись к полке, взял три фен-щетки и вновь скрылся за витриной.
Через некоторое время мужчина вышел из отдела с покупательской тележкой, в которой находились рюкзак и пакет, наполненный электротоварами. Перемещаясь по торговому залу, он взял с витрины бутылку воды, которую оплатил на кассе, при этом не оформив покупку товаров, находившихся в пакете и рюкзаке.
Пытаясь покинуть магазин, мужчина накрыл пакет курткой, чем вызвал подозрение. Работники магазина остановили его на выходе и сообщили о своих подозрениях сотрудникам полиции.
Свою вину в совершении преступления ранее не судимый и безработный 27-летний житель Самары признал. Дознавателю он сообщил, что намеревался перепродать похищенное, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В настоящее время электроприборы, изъятые у подозреваемого, возвращены законному владельцу. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража", расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.
