16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося вынести технику из магазина В Самарской области любители незаконной охоты убили двух лосей В Тольятти задержали женщину с килограммом мефедрона Уголовное дело в отношении священнослужителя, обвиненного в насилии, прекратили В Шенталинском районе женщина из ревности заколола соперницу

Преступления Происшествия

В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося вынести технику из магазина

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на кражу из магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В октябре 2025 г. в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступила информация от работников сетевого магазина, расположенного на пр. Кирова, о попытке хищения товара на сумму свыше 10 тыс. рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали предполагаемого злоумышленника, осмотрели помещение, опросили очевидцев происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и документацию.

Правоохранители установили, что покупатель в отделе электротоваров в течение некоторого времени осматривал представленную продукцию. Затем взял с полки четыре коробки триммеров и скрылся за торговым стеллажом — в зону, частично не охваченную камерами видеонаблюдения. Вернувшись к полке, взял три фен-щетки и вновь скрылся за витриной.

Через некоторое время мужчина вышел из отдела с покупательской тележкой, в которой находились рюкзак и пакет, наполненный электротоварами. Перемещаясь по торговому залу, он взял с витрины бутылку воды, которую оплатил на кассе, при этом не оформив покупку товаров, находившихся в пакете и рюкзаке.

Пытаясь покинуть магазин, мужчина накрыл пакет курткой, чем вызвал подозрение. Работники магазина остановили его на выходе и сообщили о своих подозрениях сотрудникам полиции.

Свою вину в совершении преступления ранее не судимый и безработный 27-летний житель Самары признал. Дознавателю он сообщил, что намеревался перепродать похищенное, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В настоящее время электроприборы, изъятые у подозреваемого, возвращены законному владельцу. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража", расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1