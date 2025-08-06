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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил ускорить ремонт дорог в Самарской области

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос ремонта дорог на территории Самарской области в 2025 году.

Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.

В 2025 году общий объем финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Самарской области составил 15,1 млрд рублей. Запланированы к ремонту 452 км дорог, в том числе по региональной сети — 199 км (32 участка, в том числе 17 мостов, 8 объектов транспортной безопасности) с объемом финансирования 7,9 млрд рублей. В рамках местной сети — почти 253 км на 7,2 млрд рублей, из них в Самаре — 51 км, в Тольятти — почти 25 км и 4 улицы в Сызрани. Также предусмотрен ремонт дорог на территории сельских поселений.

Программа ремонтов автодорог реализуется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", а также в рамках комплекса мероприятий "Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Самарской области".
Руководитель ведомства доложила о текущем статусе работ на объектах по нацпроекту, отметив, что риски неисполнения отсутствуют.

Вячеслав Федорищев сделал особый акцент в поручении заместителю председателя правительства области Виталию Шабалатову как куратору направления.

"За месяц отработайте с министерством транспорта, скорректируйте политику министерства как куратор, чтобы она была направлена на то, чтобы выполнять не минимальный норматив и не корректировать, а опережающими темпами, как мы договаривались, инфраструктуру ремонтировать. С Ольгой Всеволодовной Собещанской предусматривайте необходимое региональное софинансирование. Через месяц докладывайте лично о том, как здесь подходы поменяли".

О ходе ремонтных работ на муниципальных дорогах доложили глава Самары Иван Носков и глава Тольятти Илья Сухих. Вячеслав Федорищев обратил внимание главы Самары на одну из самых проблемных дорог — на улице Дачной, куда ранее в этом году выезжал с инспекцией, когда шла перекладка коммуникаций.

По словам Ивана Носкова, основные работы по ремонту дороги запланированы на следующий год.

"Это не совсем то, о чем мы договаривались. Мы договаривались начать на участке, который позволяет теплотрасса, в этом году, надо к этому вернуться. Сезон позволяет, и тот небольшой участок точно можно сделать сейчас", — напомнил губернатор.

Задача для города — в 2025 году выполнить первый этап капитального ремонта ул. Дачной от ул. Чернореченской до ул. Пензенской.

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