Вячеслав Федорищев: "В Самаре любят футбол"

В пятницу, 15 августа, в Самаре стартует шестой этап чемпионата России по пляжному футболу. В турнире принимают участие девять сильнейших клубов страны. Матчи высшего дивизиона российского пляжного футбола пройдут в Самаре впервые за шесть лет.
"С предложением снова провести у нас турнир высокого уровня выступили активные болельщики. Инициативу поддержали. Правительство Самарской области совместно с РФС и при поддержке социально ответственного бизнеса региона вопрос решили, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Самарская область — футбольный регион, где этот вид спорта любят и ценят. Уверен, соревнования станут большим праздником для жителей города и всего региона, многочисленных болельщиков. Желаю успехов нашим ребятам — команде "Крылья Советов".
Встречи будут проходить с 15 по 17 августа на набережной Волги, пляж Первомайского спуска. Вход на игры свободный.
