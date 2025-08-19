В Самарской области от гриппа планируют привить более 1,8 млн жителей

Медицинские учреждения региона готовятся к масштабной кампании по вакцинации от гриппа. Всего планируется привить более 1,8 млн. жителей, чтобы минимизировать последствия сезонного роста заболеваемости, передает пресс-служба регионального минздрава. Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени — 1 сентября.

По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, вакцинация позволит снизить и минимизировать последствия простудных и вирусных заболеваний, традиционных для осенне-зимнего периода.

"В центре внимания — профилактика и организация мероприятий по иммунизации населения от гриппа, пневмококковой инфекции. Важно не игнорировать рекомендации врачей и пройти ее до конца прививочной кампании", — рассказал министр.



Первая партия вакцины уже поступила. Это почти 600 тысяч доз для детей и взрослых. Среди них "Совигрипп", "Ультрикс Квадри и "Флю М". Все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для осенне-зимнего сезона 2025–2026 годов.

"Все партии оперативно распределяются между медицинскими организациями нашего региона — сделать прививку от гриппа в поликлиниках можно уже сейчас. Для удобства жителей уже сформированы специальные прививочные бригады, которые будут работать как в поликлиниках, ФАПАх, так и на выездных площадках, в том числе и при выездной диспансеризации, чтобы как можно больше жителей региона смогли сделать прививку в удобное для себя время", — подчеркнул Андрей Орлов.