Над Самарской областью сбиты два БПЛА

В понедельник, 11 августа, на территории Самарской области вводился режим "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА. На данный момент ограничения сняты.
"Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе", — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Телеграм-канале.
Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
"Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях:
— работы ПВО;
— БПЛА и их обломков;
— работы специальных и оперативных служб;
— средств защиты объектов атаки. Сохраняйте спокойствие!", — резюмирует губернатор.
