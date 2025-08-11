Над Самарской областью сбиты два БПЛА

В понедельник, 11 августа, на территории Самарской области вводился режим "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА. На данный момент ограничения сняты.

"Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе", — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Телеграм-канале.

Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.

"Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях:

— работы ПВО;

— БПЛА и их обломков;

— работы специальных и оперативных служб;

— средств защиты объектов атаки. Сохраняйте спокойствие!", — резюмирует губернатор.