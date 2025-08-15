У губернатора Самарской области появилось три новых советника

На сайте правительства Самарской области опубликована обновленная информация о составе советников губернатора Вячеслава Федорищева. Один из "новичков" ранее принимал участие в СВО.

В числе советников губернатора теперь указан Сергей Гайко. По информации Волга Ньюс, он — участник первого потока "Школы героев". "Школа героев" — региональный проект, который запустил Вячеслав Федорищев. Там обучаются участники СВО. Кто-то из выпускников уже получил должности в органах власти — например, нынешний глава Волжского района Александр Шарков. Известно, что Гайко будет работать по линии поддержки участников СВО.

Также статус советника получил Армен Аракелян — руководитель АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области". АНО помимо разработки проекта кампуса, который планируется построить около "Самара Арены", курирует и НОЦ "Инженерия будущего". По данным СМИ, Аракелян — бывший проректор двух столичных вузов — РАНХиГС и РХТУ им. Менделеева. По данным источников Волга Ньюс, он продолжит работать по теме кампуса.

Еще одним советником губернатора теперь указан Денис Гайнулин. Он трудился в комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", выезжал в составе рабочей группы правительства Самарской области в ДНР. Отметим, что сам Вячеслав Федорищев является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".