Вячеслав Федорищев провел в ЛНР рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности

В рамках рабочей поездки в новые регионы России губернатор Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", с командой областного правительства посетил ряд крупных промышленных предприятий, встретился с их руководством.

В течение двух дней Вячеслав Федорищев ознакомился с площадками завода по производству холодильной техники "ДонФрост" в Донецке, ООО "Южный горно-металлургический комплекс" — Алчевского металлургического комбината в Алчевске и некоторых других предприятий.

"ДонФрост" — это современное производство полного цикла с новейшими технологиями, модернизированным оборудованием и собственной научно-конструкторской базой. ООО "ЮГМК" специализируется на производстве доменного кокса, коксового ореха, коксовой мелочи, каменноугольной смолы, сульфата аммония, бензола сырого, чугуна, литых слябов, толстолистовом, крупном сортовом и фасонном прокате более чем из 140 марок стали.

Актуальную проблематику обсудили в Луганске на заседании рабочей группы комиссии с участием председателя правительства Луганской Народной Республики Егора Ковальчука, министров промышленности и торговли Владислава Варшавского (ЛНР), Гургена Малхасяна (ДНР), Ивана Сафронова (Херсонская область) и Марины Саенко (и.о. министра, Запорожская область). В совещании также приняли участие директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Ступин, руководитель аппарата комиссии по направлению "Промышленность" Денис Гайнулин, генеральный директор АО "Росхим" Эдуард Давыдов.

Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.

"Впервые комиссия работает на территории Луганской Народной Республики и в целом на территориях, которые вернулись в состав Российской Федерации. Здесь я во взаимодействии с Минпромторгом России готовлю доклад на комиссию. Видим и знаем большую работу, которую ведут республики, Херсонская и Запорожская области по восстановлению промышленности. Минпромторг России уделяет по поручению министра Антона Андреевича Алиханова особое внимание этому. Вместе с тем всегда есть вопросы, которые можно в рамках законодательства, подзаконных актов, а также системных решений предложить Правительству России — которые вы чувствуете, знаете здесь на местах и которые позволили бы промышленности развиваться быстрее", — отметил Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Губернатор поблагодарил руководителей профильных министерств новых субъектов РФ за участие в обсуждении. "Очень рад, что всем министрам промышленности четырех территорий, вернувшихся в состав России, удалось присутствовать здесь. Знаю, что вы большую работу провели со своими предприятиями, — обратился он. — Вопросы земельного, имущественного характера, сложности с залогами, проблема кооперации внутри территорий мне известны, но вместе с тем всегда есть конкретные детали, на что обратить внимание и предложить системные решения".

Участники заслушали доклады министров как по базовым отраслям, ключевым для развития субъектов, так и в целом по видению ситуации в промышленности. Все поднятые вопросы были зафиксированы в рамках протокола. "Далее Антону Андреевичу Алиханову будем докладывать в рамках комиссии Госсовета конкретные предложения", — заключил Вячеслав Федорищев.

Комиссия Госсовета по направлению "Промышленность" готова работать над необходимыми решениями в части механизмов и инструментов поддержки.