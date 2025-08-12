"Школа героев": второй поток готовится к стажировкам

Продолжается обучение участников второго потока программы "Школа героев". В минувшие выходные они посетили мастерскую наставничества, где изучили инструменты эффективного обучения и узнали, как максимально использовать опыт своих наставников.
Напомним, "Школа героев" — это региональный проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Он был запущен в октябре прошлого года и стал продолжением президентской программы "Время героев".
"Я пошел обучаться, чтобы принести максимальную пользу в формировании новых подходов в работе, которые сейчас внедряются на всех уровнях власти, — поделился участник второго потока "Школы героев" Александр Семенов. — Мы сталкиваемся с новыми вызовами и хотелось бы ответить на них своим участием, буду делать все возможное, чтобы добиться результата".
Уже на следующей неделе стартуют первые стажировки, которые познакомят курсантов с деятельностью и отраслями, в которых работают их наставники — вице-губернаторы, региональные министры, депутаты и главы муниципалитетов.
В программу стажировки входит знакомство со структурой учреждения, изучение нормативно-правовых актов, участие в проектах и выездные мероприятия.
