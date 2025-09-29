Матвей Мартемьянов представил самарские FPV-дроны на выставке ИННОПРОМ в Минске

Беспилотные летательные аппараты народного предприятия "Буревестник" из Самары стали одним из ключевых экспонатов российской экспозиции на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая стартовала в Минске. Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Участие "Буревестника" в ИННОПРОМе стало логичным продолжением успешного визита делегации предприятия на специализированный съезд операторов беспилотных систем "Дронница", который проходил в Новгородской области. На той площадке самарские БПЛА вызвали профессиональный интерес у представителей Министерства обороны и силовых структур Республики Беларусь. Команда инженеров "Буревестника" при участии ветерана СВО, выпускника программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев") Матвея Мартемьянова, продемонстрировала собственные достижения и новаторские решения в сфере FPV-дронов, включая уникальную модульную систему связи.

С 2023 г. народное предприятие "Буревестник", созданное по инициативе самарских патриотов для помощи российским военным, изготовило и передало на фронт уже более 10000 беспилотников, став важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами.

Профессионализм команды "Буревестника" был также высоко оценен на самом высоком уровне. Недавно команда операторов БПЛА продемонстрировала высший пилотаж перед президентом России Владимиром Путиным в ходе активной фазы совместного стратегического учения "Запад-2025". Команда предприятия успешно выполнила учебно-боевые задачи в рамках масштабных маневров.

Участие в выставке ИННОПРОМ подтверждает статус народного предприятия "Буревестник" как одного из лидеров в области разработки и производства беспилотных систем и открывает новые перспективы для международного сотрудничества в рамках Союзного государства.

"У нас одна цель — работа во благо людей. Крупный форум ИННОПРОМ позволяет нам налаживать торгово-промышленные связи с Республикой Беларусь. В связи с этим искренне хотим поблагодарить Правительство Самарской области за то, что приглашают нас на события такого масштаба, размещая нас с такими промышленными гигантами, как "АвтоВАЗ" и "Пегас Агро", тем самым высоко оценивая наши разработки и вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса", — отметил Матвей Мартемьянов.