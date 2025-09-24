Губернатор Вячеслав Федорищев заболел ковидом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в среду, 24 сентября, в своем канале в МАХ.

"После командировки заболел ковидом. Тем не менее, продолжаю удаленно работать. Сегодня в режиме ВКС провел оперативку. Обсудил с командой региона ряд вопросов", — написал глава региона.

На оперативном совещании была рассмотрена ситуация хлопком бытового газа в одном из жилых домов в Тольятти. Также обсуждались результаты и планы реализации в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".