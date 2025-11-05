Вячеслав Федорищев в Самаре на форуме "Россия - спортивная держава" встретился с главами иностранных делегаций

В среду, 5 ноября, в Самаре стартовал XIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Основные события первого дня форума проходят на стадионе "Солидарность Самара Арена". Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума.

На стадионе состоялось открытие выставочной экспозиции. Вместе с титулованными самарскими спортсменами губернатор осмотрел выставку и стенд Самарской области, оценил предлагаемые интерактивы. Площадка региона состоит из нескольких зон, центральной зоной служит игровой фиджитал-полигон, где можно испытать себя в разных видах спорта. Также есть "мотостадион" - макет трассы, управлять игрушечными машинами на которой можно с велотренажеров. Визуальный центр стенда - символическая карта Самарской области, арт-объект посвящен 50-летию хоккейного клуба "Лада". Также на стенде можно ознакомиться с информацией об именитых клубах и звездных спортсменах из Самарской области, со спортивными товарами самарского производства, сыграть в дрон-баскетбол.

На деловой площадке стенда глава региона провел ряд двусторонних встреч с представителями иностранных государств: Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман в Российской Федерации Аль Тувайх Хамудом Салимом Абдуллой, Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в Российской Федерации Нофалем Абдельхафизом, вице-премьером, Председателем комитета по делам молодежи и спорта Республики Абхазия Тарасом Хагбой. Также состоялась встреча губернатора с главами делегаций Республики Беларусь, Буркина-Фасо, Республики Зимбабве, Республики Мали, Республики Союз Мьянма, Республики Сербия, Республики Южная Осетия.

Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума. Спорт, как подчеркнул глава региона, - это объединяющая сила. "Объединяющая многих, объединяющая людей сильных, не только спортсменов и тренеров, а всех, кто занимался спортом и стал предпринимателем, бизнесменом, политиком. Уверен, что за эти несколько дней будет возможность обсудить различные тематики", - сказал он. По словам главы региона, форум предоставляет возможность обсудить развитие спорта, тренерскую работу, детско-юношеский спорт. Ключевые предложения по поддержке детско-юношеского спорта будут озвучены на Совете при президенте РФ, который пройдет завтра. Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что обмен опытом будет полезен всем участникам.

В ходе встреч стороны обсудили новые возможности двустороннего сотрудничества. "Было приятно услышать теплые слова об уровне организации форума и гостеприимстве Самарской области. Обсудили вопросы расширения взаимодействия, а также наши общие позиции по защите принципов честного и справедливого спорта. Рад, что наши коллеги поддерживают Россию и готовы вместе с нами развивать международное сотрудничество", - отметил губернатор по итогам встреч в своем канале в мессенджере MAX.