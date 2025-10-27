На месте музея Алабина появится выставочный комплекс "Самара"

В понедельник, 27 октября, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на месте ныне функционирующего музея им. Алабина появится новый выставочный комплекс "Самара".
"Напоминаю, что стоит масштабная задача по созданию нового музейного комплекса в продолжение поручения президента, - сказал глава региона. - Место мы определили - это ныне действующий музей им. Алабина".
Губернатор добавил, что в рамках запланированных комплексных мероприятий необходимо начинать перепроектирование с учетом цифровизации и большого количества интерактивных задач, которые планируется решать в новом музее. Также он поручил найти новое здание для музея Алабина.
