Вячеслав Федорищев осмотрел выставку форума "Россия — спортивная держава"

В первый день работы XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" открылась выставка достижений российского спорта. Торжественное открытие состоялось на площадке "Солидарность Самара Арена". Старт работе выставочной экспозиции был дан на стенде Министерства спорта России.

Форум проводится в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ и правительства Самарской области.

В церемонии торжественного открытия приняли участие статс-секретарь — заместитель министра спорта, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

"Этот форум занимает особое место среди ведущих спортивно-деловых площадок России. Он объединяет государственных деятелей, представителей спортивной элиты, экспертного сообщества и бизнеса. В этом году среди участников также представители 51 страны, что подтверждает статус форума как значимой платформы для международного диалога и сотрудничества в сфере спорта, — отметил Александр Никитин. — Выставочная экспозиция станет точкой притяжения гостей и участников форума. Здесь представлены регионы России, спортивные федерации, Комиссия Госсовета по направлению "Физкультура и спорт", Государственный музей спорта и такие участники спортивной экосистемы как "ФосАгро", "Промсвязьбанк", "РЖД", "Российская Премьер-Лига" — наши крупные спонсоры и игроки. А в центре — построен — "Дом спорта". Это стенд, который отражает деятельность Министерства спорта, Олимпийского комитета России и Российского спортивного фонда".

В павильонах выставочной экспозиции форума размещена уникальная коллекция олимпийских факелов, начиная с 1936 г., интерактивные зоны с роботами, искусственным интеллектом, фиджитал-комплексы и многое другое. Выставка объединяет деловой и спортивный формат и способствует полноценному погружению гостей в мир спорта.

С масштабной экспозицией региона ознакомился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Стенд Самарской области — это не просто выставочное пространство, а динамичная интерактивная площадка, демонстрирующая, как спорт становится драйвером развития и точкой притяжения для тысяч людей.

Экспозиция объединяет спортивную историю и высокотехнологичное будущее региона. Восемь интерактивных зон приглашают гостей стать активными участниками. Посетители могут сыграть в фиджитал-головоломку на "Полигоне", управлять машинками с велотренажеров на "Мотостадионе", погрузиться в историю ХК "Лада" у ледяного арт-объекта "Сердце Самары" и открыть личные истории чемпионов в инсталляции "Раздевалка". Технологические зоны "Дрон-баскетбол" и "Парусный спорт" соседствуют с экспозицией о местных производителях спортивных товаров. Каждая зона демонстрирует, как спорт становится современной средой для развития и инноваций.

На выставке в рамках XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" будут представлены презентации спортивных событий, подписания соглашений и продемонстрированы результаты работы и достижения всей спортивной отрасли России.

"Завтра состоится пленарное заседание форума, заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Это будет по-настоящему содержательное обсуждение нашего спортивного будущего. Руководство комиссии Госсовета по спорту, федераций представят свое видение в части развития спорта. Важно, что мы выступаем единой командой: все предложения были выработаны совместно, большинство — в рамках созданного нами движения "Чистый спорт" — это результат глубокой аналитической работы и диалога с федерациями, — отметил глава региона. — Для Самары такие форумы — это всегда мощный толчок в развитии. Мы сделали существенный шаг в создании спортивной инфраструктуры: завершаем стоительство100 новых объектов, от ФОКов до фиджитал-центра и десятков спортивных площадок. Мы уже закладываем основу для гимнастического Центра Алексея Немова в Тольятти и школы бокса Олега Саитова в Самаре. Все это — реальное наследие, которое останется региону на долгие годы. Убежден, что "самарский кейс" наших преобразований может стать примером для всей страны. Впереди — большая работа, и мы к ней готовы".

Также важнейшим событием в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны станет Парад Памяти 7 ноября, который пройдет в Самаре на площади им. Куйбышева уже в 15-й раз. Зрителями станут многочисленные гости форума, в том числе из-за рубежа. Как отметил Вячеслав Федорищев, этот парад — дань памяти и уважения подвигу наших отцов, дедов и прадедов, которые в 1941 г., в самые трудные дни начала войны, показали миру несгибаемую мощь и волю к победе.