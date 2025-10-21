Вячеслав Федорищев отменил запрет концессий

В Самарской области снят запрет на заключение концессионных соглашений. Губернатор Вячеслав Федорищев указом от 20 октября отменил свое постановление от 16 ноября 2024 г., которым вводился запрет. Указ опубликован на сайте регионального правительства.
Напомним, запрет на заключение новых концессионных соглашений устанавливался до 31 декабря 2025 года. Глава региона объясняя это решение тогда подчеркнул, что концессионные соглашения нанесли ущерб экономике региона, и упомянул в том числе мост через Волгу с платной трассой Обход Тольятти.
10 октября этого года Вячеслав Федорищев поручил подготовить распоряжение об отмене запрета на заключение концессионных соглашений. Сделано это было в контексте обсуждения планов по строительству магистрали Центральной.
О том, что строительство магистрали Центральной в границах Самары может быть осуществлено на условиях концессии, стало известно в мае 2025 года. Тогда власти сообщили, что такое предложение поступило от компании "Инфраструктура России. Обход Курска", входящей в консорциум "Бамтоннельстрой-Мост".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит