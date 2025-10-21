16+
Вячеслав Федорищев отменил запрет концессий

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области снят запрет на заключение концессионных соглашений. Губернатор Вячеслав Федорищев указом от 20 октября отменил свое постановление от 16 ноября 2024 г., которым вводился запрет. Указ опубликован на сайте регионального правительства.

Напомним, запрет на заключение новых концессионных соглашений устанавливался до 31 декабря 2025 года. Глава региона объясняя это решение тогда подчеркнул, что концессионные соглашения нанесли ущерб экономике региона, и упомянул в том числе мост через Волгу с платной трассой Обход Тольятти.

10 октября этого года Вячеслав Федорищев поручил подготовить распоряжение об отмене запрета на заключение концессионных соглашений. Сделано это было в контексте обсуждения планов по строительству магистрали Центральной.

О том, что строительство магистрали Центральной в границах Самары может быть осуществлено на условиях концессии, стало известно в мае 2025 года. Тогда власти сообщили, что такое предложение поступило от компании "Инфраструктура России. Обход Курска", входящей в консорциум "Бамтоннельстрой-Мост".

