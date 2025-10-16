16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области Обновится с 15 декабря 2025 года: губернатором подписаны законы об изменениях структуры облправительства В Самарской области создали штаб по экономической безопасности Вячеслав Федорищев объяснил, почему уволил главу Кинельского района В Самаре губернатор Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем регионального управления Росгвардии

Губернатор Власть и политика

Обновится с 15 декабря 2025 года: губернатором подписаны законы об изменениях структуры облправительства

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 16 октября, губернатор Вячеслав Федорищев подписал законы "О внесении изменений в Устав Самарской области", "О внесении изменений в Закон Самарской области "О правительстве Самарской области", "О внесении изменений в закон Самарской области "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области", касающиеся изменений структуры регионального правительства.

Преобразования направлены на повышение эффективности управления, укрепление вертикали власти и усиление интеграции между региональным правительством и органами местного самоуправления.

Напомним, законы были рассмотрены и приняты 9 октября 2025 года на внеочередном заседании Самарской губернской думы. В числе изменений — закрепление за городом Самарой статуса административного центра (столицы) Самарской области, уточнение названий ряда должностей, а именно вместо прежних наименований вводится понятие "заместитель губернатора Самарской области".

Заместители губернатора Самарской области войдут в состав правительства региона.

Существенным нововведением является то, что согласно уставным нормам по решению губернатора главы муниципальных образований также смогут войти в состав правительства Самарской области с правом совещательного голоса.

Предусмотрен необходимый для правоприменения переходный период — до 15 декабря 2025 года, в течение которого правовые акты Самарской области будут приведены в соответствие с данными законами. Изменения начнут действовать с окончанием переходного периода, то есть с 15 декабря 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2