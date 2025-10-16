Обновится с 15 декабря 2025 года: губернатором подписаны законы об изменениях структуры облправительства

В четверг, 16 октября, губернатор Вячеслав Федорищев подписал законы "О внесении изменений в Устав Самарской области", "О внесении изменений в Закон Самарской области "О правительстве Самарской области", "О внесении изменений в закон Самарской области "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области", касающиеся изменений структуры регионального правительства.

Преобразования направлены на повышение эффективности управления, укрепление вертикали власти и усиление интеграции между региональным правительством и органами местного самоуправления.

Напомним, законы были рассмотрены и приняты 9 октября 2025 года на внеочередном заседании Самарской губернской думы. В числе изменений — закрепление за городом Самарой статуса административного центра (столицы) Самарской области, уточнение названий ряда должностей, а именно вместо прежних наименований вводится понятие "заместитель губернатора Самарской области".

Заместители губернатора Самарской области войдут в состав правительства региона.

Существенным нововведением является то, что согласно уставным нормам по решению губернатора главы муниципальных образований также смогут войти в состав правительства Самарской области с правом совещательного голоса.

Предусмотрен необходимый для правоприменения переходный период — до 15 декабря 2025 года, в течение которого правовые акты Самарской области будут приведены в соответствие с данными законами. Изменения начнут действовать с окончанием переходного периода, то есть с 15 декабря 2025 года.