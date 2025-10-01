16+
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев в Самаре провел совещание по готовности региона к отопительному сезону Самарский губернатор поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека Вячеслав Федорищев: "Я буду продолжать работать губернатором" Вячеслав Федорищев представил новую структуру правительства Самарской области Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "Я буду продолжать работать губернатором"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал пояснения по новой структуре регионального правительства и опроверг информацию, что он сам станет председателем правительства. Соответствующее видеоинтервью он выложил в своем канале в МАХ в среду, 1 октября.

Напомним, о новой структуре областного правительства губернатор рассказал на оперативном совещании 30 сентября. При этом прозвучали фразы: "Правительство Самарской области — это самостоятельный орган управления. Возглавляет его губернатор. [...] Первым заместителем губернатора - председателем правительства будет назначен по согласованию с думой действующий член правительства Самарской области". 

В видеоинтервью он разъяснил, что официально возглавлять правительство будет именно первый замгубернатора: 

"Я сказал о том, что губернатор — это всегда глава правительства. Это прописано в документе и не может быть по-иному, потому что если руководитель органа исполнительной власти в полной мере не губернатор, то тогда зачем нам нужен губернатор. Но есть разные модели. Есть модели, в которых это совмещено полностью. Вот о чем писали вчера коллеги. Есть модели, в которых это абсолютно разные направления работы. [...] Мы сейчас не меняем самые главные устои - у нас остается отдельная должность первого заместителя губернатора - председателя правительства. И будет работать достаточно опытный наш коллега, если его поддержат при согласовании. Но конечно, работать первым заместителем губернатора после этого я не буду. Я буду продолжать работать губернатором, пока мне люди доверяют".

Глава региона также пояснил, почему новая структура будет действовать только с 15 сентября 2026 года.  

"Многие федеральные министерства требуют согласования регионального министра. Это очень важно, это нельзя нарушать. Второе — многие процессы реорганизации (мы существенно сокращаем руководящий состав на 20 процентов, сокращаем на 10 процентов количество сотрудников в министерствах) требуют очень системной реализации этого плана", - рассказал Вячеслав Федорищев.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

