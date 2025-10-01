Вячеслав Федорищев: "Я буду продолжать работать губернатором"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал пояснения по новой структуре регионального правительства и опроверг информацию, что он сам станет председателем правительства. Соответствующее видеоинтервью он выложил в своем канале в МАХ в среду, 1 октября.

Напомним, о новой структуре областного правительства губернатор рассказал на оперативном совещании 30 сентября. При этом прозвучали фразы: "Правительство Самарской области — это самостоятельный орган управления. Возглавляет его губернатор. [...] Первым заместителем губернатора - председателем правительства будет назначен по согласованию с думой действующий член правительства Самарской области".

В видеоинтервью он разъяснил, что официально возглавлять правительство будет именно первый замгубернатора:

"Я сказал о том, что губернатор — это всегда глава правительства. Это прописано в документе и не может быть по-иному, потому что если руководитель органа исполнительной власти в полной мере не губернатор, то тогда зачем нам нужен губернатор. Но есть разные модели. Есть модели, в которых это совмещено полностью. Вот о чем писали вчера коллеги. Есть модели, в которых это абсолютно разные направления работы. [...] Мы сейчас не меняем самые главные устои - у нас остается отдельная должность первого заместителя губернатора - председателя правительства. И будет работать достаточно опытный наш коллега, если его поддержат при согласовании. Но конечно, работать первым заместителем губернатора после этого я не буду. Я буду продолжать работать губернатором, пока мне люди доверяют".

Глава региона также пояснил, почему новая структура будет действовать только с 15 сентября 2026 года.

"Многие федеральные министерства требуют согласования регионального министра. Это очень важно, это нельзя нарушать. Второе — многие процессы реорганизации (мы существенно сокращаем руководящий состав на 20 процентов, сокращаем на 10 процентов количество сотрудников в министерствах) требуют очень системной реализации этого плана", - рассказал Вячеслав Федорищев.