Вячеслав Федорищев наградил сильнейших спортсменов и тренеров региона

Во вторник, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь Дня народного единства вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона. На мероприятии присутствовали около 500 сильнейших атлетов и специалистов отрасли. Среди них призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России.

В рамках церемонии вручения наград были отмечены лидерские достижения и высокие результаты спортсменов, а также заслуги тренеров, внесших значительный вклад в подготовку победителей. Глава региона выразил благодарность всему спортивному сообществу за преданность делу, трудолюбие и профессионализм."Спасибо большое, что своим примером показываете, какими нужно быть в жизни и спорте, спасибо за то, что прославляете наш одной край Самарскую область, родные города поселки, спасибо за то, что не смотря на жизненные трудности, вы продолжаете заниматься спортом и завоевывать наивысшие награды", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки молодых талантов, расширения возможностей для занятий спортом и повышения уровня спортивной индустрии в регионе. Он поручил профильным ведомствам продолжить работу по развитию инфраструктурных проектов и созданию условий, способствующих достижению новых высот в отечественном и международном спорте в рамках региональной программы "Мастера спорта".

Одна из её приоритетных задач — развитие инфраструктуры, создание как современных профессиональных баз, так и доступных объектов массового спорта. Только в этом году в регионе будет построено 100 новых спортивных сооружений. Также в планах строительство центра бокса имени Олега Саитова и центра гимнастики имени Алексея Немова. На территории нового района "Беспилотный" около стадиона "Самара Арена" будет реализован Центр развития футбола, 10 футбольных полей, новый комплекс водных видов спорта с 50-ти метровым бассейном. Данные меры поддержки спорта позволят укрепить спортивное сообщество региона и подготовить новых лидеров высокого уровня.

Уже завтра стартует масштабное спортивное событие в регионе "Россия — спортивная держава". Международный форум станет платформой для обмена опытом между российскими и зарубежными специалистами, а также открытой площадкой для дискуссий о перспективах развития национального и регионального спорта. Участники форума смогут ознакомиться с передовыми программами подготовки спортсменов, современными инфраструктурными проектами и возможностями для коммерциализации спортивных инициатив.

"Форум — это не соревнование, а подведение итогов года, что произошло у нас в стране в мире спорта, что произошло в федерации, какие у нас планы и идеи. Завтра к нам прилетает огромное количество делегаций со всего мира, это дружественные страны, которые приняли решение совместными усилиями развивать спорт", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что сотрудничество и открытость к новым идеям станут залогом дальнейшего успеха и укрепления спортивного авторитета России на международной арене.