16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев наградил сильнейших спортсменов и тренеров региона В День народного единства в Самаре Вячеслав Федорищев вручил госнаграды Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем народного единства Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал о планах на строительство и транспорт Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев наградил сильнейших спортсменов и тренеров региона

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь Дня народного единства вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона. На мероприятии присутствовали около 500 сильнейших атлетов и специалистов отрасли. Среди них призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России.

Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

В рамках церемонии вручения наград были отмечены лидерские достижения и высокие результаты спортсменов, а также заслуги тренеров, внесших значительный вклад в подготовку победителей. Глава региона выразил благодарность всему спортивному сообществу за преданность делу, трудолюбие и профессионализм."Спасибо большое, что своим примером показываете, какими нужно быть в жизни и спорте, спасибо за то, что прославляете наш одной край Самарскую область, родные города поселки, спасибо за то, что не смотря на жизненные трудности, вы продолжаете заниматься спортом и завоевывать наивысшие награды", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки молодых талантов, расширения возможностей для занятий спортом и повышения уровня спортивной индустрии в регионе. Он поручил профильным ведомствам продолжить работу по развитию инфраструктурных проектов и созданию условий, способствующих достижению новых высот в отечественном и международном спорте в рамках региональной программы "Мастера спорта".

Одна из её приоритетных задач — развитие инфраструктуры, создание как современных профессиональных баз, так и доступных объектов массового спорта. Только в этом году в регионе будет построено 100 новых спортивных сооружений. Также в планах строительство центра бокса имени Олега Саитова и центра гимнастики имени Алексея Немова. На территории нового района "Беспилотный" около стадиона "Самара Арена" будет реализован Центр развития футбола, 10 футбольных полей, новый комплекс водных видов спорта с 50-ти метровым бассейном. Данные меры поддержки спорта позволят укрепить спортивное сообщество региона и подготовить новых лидеров высокого уровня.

Уже завтра стартует масштабное спортивное событие в регионе "Россия — спортивная держава". Международный форум станет платформой для обмена опытом между российскими и зарубежными специалистами, а также открытой площадкой для дискуссий о перспективах развития национального и регионального спорта. Участники форума смогут ознакомиться с передовыми программами подготовки спортсменов, современными инфраструктурными проектами и возможностями для коммерциализации спортивных инициатив.

"Форум — это не соревнование, а подведение итогов года, что произошло у нас в стране в мире спорта, что произошло в федерации, какие у нас планы и идеи. Завтра к нам прилетает огромное количество делегаций со всего мира, это дружественные страны, которые приняли решение совместными усилиями развивать спорт", — отметил глава региона. 

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что сотрудничество и открытость к новым идеям станут залогом дальнейшего успеха и укрепления спортивного авторитета России на международной арене.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30