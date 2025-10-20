Вячеслав Федорищев: "Будем делать из Самары город-сад"

Самару будут развивать по принципам градостроительной концепции "Город-сад". О таком решении сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона, прошедшем в понедельник, 20 октября.

"У нас идет большая дискуссия по поводу, можем ли мы сделать из Самары город-сад. Конечно, в классической трактовке данной концепции не можем. Там речь идет о городах по 30 тысяч жителей, 100 тысяч и 250 тысяч максимум. Там и форма должна быть круглая, у нас же город вытянут вдоль реки Волги. Вместе с тем, пожалуйста, все мероприятия, которые вы сейчас описываете в рамках градостроительной политики, в подпрограмме вашей госпрограммы назовите комплиментарно к этому термину. И все-таки мы будем делать из Самары город-сад. Это мое решение", - заявил глава региона после доклада министра градостроительной политики Андрея Грачева.