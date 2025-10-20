16+
Вячеслав Федорищев: "Будем делать из Самары город-сад" "Надоело": губернатор поручил привести в порядок Загородный парк в Самаре Вячеслав Федорищев: "Обладать паспортом - значит быть частью великой страны" Губернатор анонсировал объединение двух городов Самарской области Губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям области по случаю Дня отца

Губернатор Власть и политика

"Надоело": губернатор поручил привести в порядок Загородный парк в Самаре

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил привести в порядок Загородный парк в Самаре. Поручение было дано в ходе оперативного совещания правительства, прошедшего в понедельник, 20 октября.

Фото: Александра Ламзина

"Загородный парк правительство Самарской области забирает в свое ведение (под министерство природных ресурсов и экологии, либо под министерство, что более верно, градостроительной политики и благоустройства), и в течение двух лет приводит его в соответствие с годом 2027, когда мы его открываем. Надоело! Просто надоело. Поручений было много моих личных. Никто ни черта не делает! Это безобразие и халатность", - заявил губернатор. 

Напомним, в начале 2023 г. в Самаре провели открытый конкурсный отбор проектов реновации Загородного парка. Однако в октябре того же года стало известно, что Минэкономразвития РФ исключил реконструкцию парка из программы территориального развития. Контракт на реконструкцию был расторгнут, финансирование на обновление локации не предполагалось.

Ситуация с парком обсуждалась на оперативном совещании правительства области 20 мая этого года. Тогда Вячеслав Федорищев поручил министерству природы до конца мая перевести в рабочий план решения, накопленные и проработанные ранее, и до конца года привести парк в порядок.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

