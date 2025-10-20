"Надоело": губернатор поручил привести в порядок Загородный парк в Самаре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил привести в порядок Загородный парк в Самаре. Поручение было дано в ходе оперативного совещания правительства, прошедшего в понедельник, 20 октября.
"Загородный парк правительство Самарской области забирает в свое ведение (под министерство природных ресурсов и экологии, либо под министерство, что более верно, градостроительной политики и благоустройства), и в течение двух лет приводит его в соответствие с годом 2027, когда мы его открываем. Надоело! Просто надоело. Поручений было много моих личных. Никто ни черта не делает! Это безобразие и халатность", - заявил губернатор.
Напомним, в начале 2023 г. в Самаре провели открытый конкурсный отбор проектов реновации Загородного парка. Однако в октябре того же года стало известно, что Минэкономразвития РФ исключил реконструкцию парка из программы территориального развития. Контракт на реконструкцию был расторгнут, финансирование на обновление локации не предполагалось.
Ситуация с парком обсуждалась на оперативном совещании правительства области 20 мая этого года. Тогда Вячеслав Федорищев поручил министерству природы до конца мая перевести в рабочий план решения, накопленные и проработанные ранее, и до конца года привести парк в порядок.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит