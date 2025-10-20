Вячеслав Федорищев: "Обладать паспортом - значит быть частью великой страны"

В понедельник, 20 октября, губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта школьникам Самарской области, достигшим 14-летнего возраста. Это активисты "Движения Первых", демонстрирующие значительные достижения в учебе, спорте и общественной деятельности.

Торжественная церемония прошла в рамках всероссийской гражданско-патриотической акции "Мы - граждане России!", которую организует общественное движение детей и молодежи "Движение Первых". В этот день 24 школьника получили свои первые паспорта Российской Федерации вместе с экземпляром Конституции РФ.

"Паспорт - это тот документ, который говорит о том, что вы в полном смысле стали гражданами Российской Федерации. Вы несете ответственность за свои действия, знаете законы, знаете Конституцию, вы знаете, какой период сейчас проходит наша страна, и все свои силы, действия, направляйте на главное - на учебу, чтобы в будущем стать еще более сильными и ответственными гражданами нашей страны", - отметил глава региона.

Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил созданию комфортных условий для жизни, обучения и работы молодежи в регионе: "Обладать паспортом - значит быть частью великой страны, которая стремится к лидерству в науке, космосе, авиастроении и автомобилестроении. Мы с вами знаем это точно!"

После церемонии губернатор пообщался с юными гражданами, обсудив с ними перспективы развития молодежного движения, спорта и образования в Самарской области. Также рассмотрели проведение международного форума "Россия - спортивная держава" и ключевые проекты, которые будут реализованы в регионе в ближайшее время.

В заключение встречи Вячеслав Федорищев подчеркнул важность формирования у молодежи чувства гордости за свою страну и стремления к личностному росту. Он пожелал ребятам успешного освоения новых знаний и достижений в выбранных сферах деятельности.