В Самарской области создали штаб по экономической безопасности

В Самарской области создан штаб по экономической безопасности, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в соцсети MAX. Первое заседание прошло в четверг, 16 октября.

"Его работа будет строиться по нескольким направлениям. Во-первых, это мобилизация внутренних ресурсов областного правительства для безусловного исполнения нацпроектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Во-вторых, это прикладная работа по повышению доходов в регион", — написал губернатор.

На первом заседании были рассмотрены два системных вопроса. Первый — это неисполнение нацпроекта по очистке Волги. Несмотря на то, что Самарская область была в числе первых регионов, приступивших к его реализации, и на эти цели было направлено более 11 млрд руб. федеральных средств, цели проекта не достигнуты.

"Поручил в двухмесячный срок подготовить исчерпывающий анализ причин неисполнения нацпроекта и представить мне подробный документ, детально характеризующий ситуацию. Уже сейчас аналитика показывает, что главные проблемы — в несистемном подходе, отсутствии должного понимания специфики объектов и недостаточном контроле со стороны правительства области на всех этапах проектирования и строительства", — уточнил Вячеслав Федорищев.

Второй вопрос — это вовлечение в легальный экономический оборот предпринимателей, ведущих деятельность на территории области, но не платящих налоги.

"У нас в регионе большое количество предпринимателей, работающих добросовестно. Среди них химики, металлурги, предприятия ОПК, промышленности и агрокомплекса. При этом значительное число и таких, которые до сих пор не встали в реестр предпринимателей, не зарегистрировали свои компании в установленных законом формах и, как следствие, не исполняют налоговые обязательства", — пояснил глава региона.

Губернатор профильным ведомствам во взаимодействии с федеральными структурами выстроить работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность. "Начнем с группы лиц, которые на протяжении последних 10–15 лет системно организуют предпринимательскую деятельность в регионе", — заключил Вячеслав Федорищев.