Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре

В пятницу, 21 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с православными верующими Самарской области принял участие в крестном ходе в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Один из важнейших церковных праздников начался с Божественной литургии в храме святой Софии Премудрости Божией, которую возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. После службы состоялось молитвенное шествие до часовни святителя Алексия Московского.
Крестным ходом шли многочисленные жители региона, представители Епархий Самарской области, ветеранских и общественных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов и молодежных движений.
В православии Архистратиг Михаил почитается как небесный покровитель воинов и защитник добра от сил зла. В этот день верующие традиционно обращаются к нему с молитвами о защите и заступничестве для своих семей и всех защитников Отечества.
Когда участники специальной военной операции, проявляя мужество и отвагу, отстаивают национальные интересы России и ее суверенитет, это почитание наполняется особым смыслом. Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку Российских Вооруженных Сил.
