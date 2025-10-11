Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки

В субботу, 11 октября, проводится Круг Самарского окружного казачьего общества. Впервые — в Тольятти, на площадке Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Он посвящен подведению итогов работы за 5 лет и утверждению планов на будущую пятилетку.
В ходе Круга в торжественной обстановке губернатор Вячеслав Федорищев прошел казачью и православную процедуру верстания в казаки.
Есаулец произнес традиционный текст перед инициацией в казаки. Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесения присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед богом и народом.
"Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, — произнес Вячеслав Федорищев слова присяги. — А данные мне права и власть не употреблять во зло".
После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону: "Чтобы она всегда была с вами и Богородица вас оберегала. Любо нашему казаку!"
Необходимо отметить, что Вячеслав Федорищев стал пятым губернатором, который был принят в казаки.
