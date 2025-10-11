16+
Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки

ТОЛЬЯТТИ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 11 октября, проводится Круг Самарского окружного казачьего общества. Впервые — в Тольятти, на площадке Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Он посвящен подведению итогов работы за 5 лет и утверждению планов на будущую пятилетку.

Фото: Юлия Рубцова

В ходе Круга в торжественной обстановке губернатор Вячеслав Федорищев прошел казачью и православную процедуру верстания в казаки.

Есаулец произнес традиционный текст перед инициацией в казаки. Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесения присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед богом и народом.

"Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, — произнес Вячеслав Федорищев слова присяги. — А данные мне права и власть не употреблять во зло".

После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону: "Чтобы она всегда была с вами и Богородица вас оберегала. Любо нашему казаку!"

Необходимо отметить, что Вячеслав Федорищев стал пятым губернатором, который был принят в казаки.

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

