В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания "Во славу отцовства"

В воскресенье, 19 октября, в России отметили День отца. Этот праздник с 2021 г. в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина приобрел официальный статус. В Самарской области с 2007 года лучшие мужчины-отцы награждаются знаком общественного признания "Во славу отцовства". В рамках областного праздника "Отец. Отчество. Отечество" сегодня состоялась очередная церемония награждения.

По традиции, ежегодное праздничное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" каждый раз проходит в разных муниципальных образованиях региона. В этом году он прошел в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона, где знаком общественного признания "Во славу отцовства" были отмечены 26 отцов.

Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд "Радость" при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, участии Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

"Отец - это основа, фундамент семейного очага. Хочется сказать спасибо наши папам, особенно тем, которые сменили свою повседневную одежду на военную форму и проходят службу в зоне СВО. Они защищают не только своих детей, но и всех нас, нашу страну", - сказала директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

За все время проведения акции уже более 600 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания "Во славу отцовства". В этом году в конкурсе было пять номинаций: "Отцовский труд в кровной семье", "Отцовский труд в приемной семье", "Воспитание детей отцом без матери", "Отец-герой" и "Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе".

Награды в номинации "Отцовский труд в кровной семье" вручала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

"В традициях нашего государства издавна считается, что отец - главная опора и надежный защитник семьи, добрый друг и наставник. Именно глава семьи прививает своим детям такие качества, как патриотизм, ответственность и справедливость, - подчеркнула министр.

Председатель Совета отцов Самарской области, многодетный отец Константин Доладов отметил, что на территории региона практически в каждом муниципальном образовании работает свой территориальный Совет отцов. Основная их задача - укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, популяризация здорового, спортивного, ответственного отцовства.

"Огромное значение имеет этот праздник, потому он дает возможность подчеркнуть незаменимую роль отца в воспитании детей, и важность именно отцовского воспитания. К сожалению, эта роль в современном обществе часто приуменьшается", - отметил Константин Доладов.

Он также рассказал, что Совет отцов Самарской области первым в стране в рамках Всероссийского конкурса инициировал проведение регионального творческого конкурса сочинений для детей, посвященных отцовству, а также конкурса фоторабот "Лето с отцом". Авторы лучших работ были награждены в рамках сегодняшнего торжественного мероприятия.

Напомним, в настоящее время в Самарской области семьям с детьми предоставляется 40 мер социальной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализация которого началась в текущем году по решению главы государства Владимира Путина. За последние 15 лет количество многодетных семей в Самарской области увеличилось почти в четыре раза и составляет более 42 тысяч. Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить ее значимость в современном обществе, 2025-й решением губернатора Вячеслава Федорищева был объявлен в регионе Годом многодетной семьи, как и все последующее десятилетие.