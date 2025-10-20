16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания "Во славу отцовства" В регионе более 10,9 тыс. жителей получают повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве Прокуратура начала проверку в самарском колледже из-за сообщения об антисанитарии В регионе ожидаются сильные дожди В Самарской области выбрали победителя программы "Серебряный старт"

Общество

В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания "Во славу отцовства"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 19 октября, в России отметили День отца. Этот праздник с 2021 г. в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина приобрел официальный статус. В Самарской области с 2007 года лучшие мужчины-отцы награждаются знаком общественного признания "Во славу отцовства". В рамках областного праздника "Отец. Отчество. Отечество" сегодня состоялась очередная церемония награждения.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

По традиции, ежегодное праздничное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" каждый раз проходит в разных муниципальных образованиях региона. В этом году он прошел в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона, где знаком общественного признания "Во славу отцовства" были отмечены 26 отцов.

Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд "Радость" при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, участии Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

"Отец - это основа, фундамент семейного очага. Хочется сказать спасибо наши папам, особенно тем, которые сменили свою повседневную одежду на военную форму и проходят службу в зоне СВО. Они защищают не только своих детей, но и всех нас, нашу страну", - сказала директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

За все время проведения акции уже более 600 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания "Во славу отцовства". В этом году в конкурсе было пять номинаций: "Отцовский труд в кровной семье", "Отцовский труд в приемной семье", "Воспитание детей отцом без матери", "Отец-герой" и "Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе".

Награды в номинации "Отцовский труд в кровной семье" вручала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

"В традициях нашего государства издавна считается, что отец - главная опора и надежный защитник семьи, добрый друг и наставник. Именно глава семьи прививает своим детям такие качества, как патриотизм, ответственность и справедливость, - подчеркнула министр.

Председатель Совета отцов Самарской области, многодетный отец Константин Доладов отметил, что на территории региона практически в каждом муниципальном образовании работает свой территориальный Совет отцов. Основная их задача - укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, популяризация здорового, спортивного, ответственного отцовства.
"Огромное значение имеет этот праздник, потому он дает возможность подчеркнуть незаменимую роль отца в воспитании детей, и важность именно отцовского воспитания. К сожалению, эта роль в современном обществе часто приуменьшается", - отметил Константин Доладов.

Он также рассказал, что Совет отцов Самарской области первым в стране в рамках Всероссийского конкурса инициировал проведение регионального творческого конкурса сочинений для детей, посвященных отцовству, а также конкурса фоторабот "Лето с отцом". Авторы лучших работ были награждены в рамках сегодняшнего торжественного мероприятия.

Напомним, в настоящее время в Самарской области семьям с детьми предоставляется 40 мер социальной поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализация которого началась в текущем году по решению главы государства Владимира Путина. За последние 15 лет количество многодетных семей в Самарской области увеличилось почти в четыре раза и составляет более 42 тысяч. Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить ее значимость в современном обществе, 2025-й решением губернатора Вячеслава Федорищева был объявлен в регионе Годом многодетной семьи, как и все последующее десятилетие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2