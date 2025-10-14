Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район

Во вторник, 14 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с командой регионального правительства в рамках рабочей поездки посетил Кинель и Кинельский район. В центре внимания - объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.

С 5 по 7 ноября Самарская область впервые примет Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". По поручению Вячеслава Федорищева в регионе открываются новые спортивные площадки и объекты, в их числе пять - в Кинеле. Повышение уровня оснащенности спортивными объектами является одной из целей программы социально-экономического развития Самарской области и региональной программы "Мастер спорта".

Поездка в район началась с посещения средней общеобразовательной школы в пос. Кинельский, где в 2025 г. выполнили капитальный ремонт. Сейчас в школе работают около 20 педагогов, обучается 258 учеников, среди них дети из близлежащих населенных пунктов: с. Энергия, Культура, Трехколки, пос. Луговой, Берег-Деревня.

Глава региона осмотрел внутренние помещения образовательной организации, включая отремонтированный пищеблок, учебные кабинеты. При этом губернатор отметил неудовлетворительное состояние фасада здания и благоустройства прилегающей территории, указав на недопустимость подобного диссонанса между внутренним и внешним обликом учреждения.

"Внутри школы все красиво. Внешний вид здания, благоустройство и состояние прилегающей территории оставляют желать лучшего. Новые и современные классы, а за окном - не пойми что. Так быть не должно. Есть замечания по некоторым организационным моментам в работе школы", - сказал губернатор, поручив исправить ситуацию.

Отдельное внимание руководитель области уделил вопросам безопасности, в частности, организации пропускного режима.

Также в ходе визита Вячеслав Федорищев пообщался с педагогическим коллективом и учащимися. Школа служит пилотной площадкой для реализации важных образовательных проектов, среди которых "Экопрофилактика в средней школе" и "Орлята России". Работа на базе учреждения Центра детских инициатив, Центра технического и естественно-научного профилей "Точка Роста", мини-технопарка "Квантум" и школьного музея "Исток" создает прочную основу для всестороннего развития подрастающего поколения.

Ключевым элементом рабочей поездки стало ознакомление со спортивной инфраструктурой. В пос. Усть-Кинельский глава региона посетил АНО "Кинельский центр вольной борьбы", где оценил условия для подготовки спортивного резерва, осмотрев спортивные залы, в которых тренируются более 250 воспитанников разных возрастов.

Центр, созданный в 2004 г., демонстрирует высокие результаты в воспитании спортсменов высокого класса: 30 мастеров спорта, свыше 20 кандидатов в мастера спорта, три члена сборных команд России, а также более 70 спортсменов, имеющих 1-й, 2-й, 3-й разряды.

Кроме того, руководитель области посетил современный физкультурно-оздоровительный комплекс Premium Sport с бассейном, фитнес-центром, а также ледовый дворец ООО "Премиум", где базируется детско-юношеская хоккейная школа "Академия". Здесь же регулярно проводятся турниры по хоккею с шайбой, в том числе и игры на Кубок Федерации ПФО. На ледовой арене Вячеслав Федорищев пообщался с тренерским составом и юными хоккеистами.

Вопросы патриотического воспитания всегда находятся в фокусе внимания губернатора. В рамках рабочей поездки Вячеслав Федорищев встретился с представителями поискового отряда "Поиск" пос. Усть-Кинельский, который с 2014 г. возглавляет Любовь Гомонова. Ребята рассказали о своей деятельности: не так давно они вернулись из Калужской области, где проводили раскопки, а сейчас готовятся к Параду Памяти.

Глава региона отметил высокую значимость этого мероприятия. "Время еще есть, у нас Парад 7-го числа. Готовьтесь, вы будете одной из "коробок", которая пройдет перед огромным количеством гостей. Мы будем смотреть на вас", - подчеркнул руководитель области.

По итогам посещения муниципалитетов Вячеслав Федорищев принял кадровое решение: глава Кинельского района Юрий Жидков уходит в отставку.

"К сожалению, Дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности", - заключил губернатор.