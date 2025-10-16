Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области

В четверг, 16 октября, под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области. Новый координационный орган создан по распоряжению главы региона.
Как отметил Вячеслав Федорищев, работа штаба будет строиться по нескольким направлениям: "Во-первых, это мобилизация внутренних ресурсов областного правительства для безусловного исполнения нацпроектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Во-вторых, это существенная прикладная работа по повышению доходов бюджета региона".
В рамках повестки первого заседания штаба участники рассмотрели два ключевых вопроса. Первый касался результатов реализации федерального проекта "Оздоровление Волги", в который было инвестировано более 11 млрд рублей федеральных средств.
"Несмотря на то, что Самарская область была в числе первых регионов, приступивших к его реализации, и на эти цели было направлено более 11 млрд рублей федеральных средств, цели проекта не достигнуты", — подчеркнул губернатор.
Глава региона поручил министерству финансов Самарской области во взаимодействии с профильными ведомствами в двухмесячный срок подготовить исчерпывающий аналитический отчет, детально характеризующий причины неисполнения проекта. При этом губернатор акцентировал, что в настоящее время предварительный анализ указывает на отсутствие системного подхода, должного понимания специфики объектов и недостаточный контроль со стороны регионального правительства на всех этапах проектирования и возведения объектов.
Второй вопрос повестки сфокусирован на вовлечении в легальный экономический оборот предпринимателей, ведущих деятельность на территории области, но при этом укрывающихся от налогов, и обеспечении полноты налоговых поступлений.
На заседании штаба было отмечено, что, несмотря на добросовестную работу крупных предприятий химической, металлургической, оборонно-промышленной, аграрной и других отраслей, значительное число индивидуальных предпринимателей продолжает осуществлять деятельность вне правового поля и, как следствие, не исполняет налоговые обязательства.
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
