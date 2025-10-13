"Два месяца на увольнение": губернатор рассказал, когда начнет работать обновленное правительство

Сотрудники правительства Самарской области, которые не вошли в его обновленный состав, будут уволены в течение двух месяцев. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 13 октября.
"Мы долго обсуждали структуру правительства. Решение принято. Сегодня вечером будет опубликована структура, которую мы приведем в жизнь в течение нескольких месяцев. Я попрошу администрацию губернатора завтра, 15 числа, дать двухмесячный срок на увольнение тем коллегам, которые не вошли в состав обновленного правительства", - поручил губернатор.
Напомним, новую структуру областного правительства Вячеслав Федорищев представил 30 сентября.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит