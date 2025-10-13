"Два месяца на увольнение": губернатор рассказал, когда начнет работать обновленное правительство

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники правительства Самарской области, которые не вошли в его обновленный состав, будут уволены в течение двух месяцев. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании областного правительства в понедельник, 13 октября.