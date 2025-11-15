Самарцы продолжают помогать жителям города Снежное ДНР

В субботу, 15 ноября, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетила город Снежное Донецкой Народной Республики, которому Самарский регион помогает в рамках соглашения о сотрудничестве.

В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым. На ней стороны подвели итоги выполняемой работы по восстановлению инфраструктуры в городе-побратиме, а также обсудили планы на 2026 год.

"Традиционно сверяем часы по выполнению задач, которые Правительство Самарской области ставило по восстановлению нашего подшефного города, — сказал губернатор, обращаясь к Сергею Ермакову. — Скоро 2026 год. Необходимо спланировать мероприятия так, чтобы с наступлением теплого сезона сразу продолжали работу. У нас есть большие проекты, которые мы начали в этом году, — это и остановочные павильоны, и молодежный центр. Жизнь идет дальше. Уверен, что есть дополнительные предложения от жителей по тому, что еще можно было бы сделать".

Также Вячеслав Федорищев отметил слаженную командную работу, кооперацию со стороны местных властей. Особое внимание он уделил контролю качества проводимых работ и планам дальнейшего сотрудничества, направленным на развитие подшефной территории.

Сергей Ермаков, со своей стороны, поблагодарил главу Самарской области за особое внимание к вопросам развития Снежного. Обращаясь к губернатору, он отметил, что реализация программы 2025 года находится на стадии завершения, а работы на объектах ведутся активно и с надлежащим качеством.

"Программу 2026 года уже на 99% сверстали. Есть небольшие вопросы, которые мы в ближайшее время доработаем и предоставим Вам для ознакомления. В нее как раз включили те объекты, которые, по рекомендациям наших граждан, нуждаются в ремонтных работах. Это касается многоквартирного жилого фонда, а также работ по восстановлению наружного освещения территорий. У нас есть цикл программ, которые мы предоставим Вам на утверждение", — сказал глава муниципального образования.

В текущем году Самарская область проводит восстановительные работы на 88 объектах. Среди них памятники и мемориалы, многоквартирные дома, школы, детские сады и площадки, учреждения здравоохранения, 6 участков дорог общей протяженностью 5,5 км, инженерные коммуникации, благоустройство территорий.

Основной перечень объектов был определен в декабре прошлого года во время рабочей встречи Вячеслава Федорищева с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В ходе поездки в Снежное делегация Самарской области проверила, как идут работы на запланированных объектах. Как отметил Сергей Ермаков, в настоящее время работы завершены на 84 объектах из 88.

Среди них детский сад № 13 "Лучик". Во время предыдущего визита в ДНР Вячеслав Федорищев отметил необходимость восстановления одной из групп в дошкольном учреждении.

Как рассказала заведующая детским садом Ирина Карташева, в ходе обследования части здания подрядной организацией было принято решение об увеличении объема работ до четырех групп, что позволило создать безопасные и комфортные условия для 137 воспитанников. Вместе с проведением капитального ремонта самарский регион помог детскому учреждению и с оснащением.

"Мы заказали в министерстве образования Самарской области мебель на две группы. Впоследствии подрядная организация приобрела еще на две группы, — поделилась Ирина Карташева. — Правительство Самарской области также оказало нам поддержку в виде приобретения игрушек. За что мы все очень благодарны".

Особое внимание уделяется развитию социальной сферы в Снежном, включая создание условий для реализации потенциала молодежи. В этой связи Вячеслав Федорищев и глава ДНР договорились о создании в Снежном молодежного центра, призванного стать единым местом концентрации различных секций и кружков, детских и молодежных движений. В настоящее время это решение уже реализуется.

Под его размещение власти города выделили помещение площадью порядка 300 квадратных метров в центре культуры и досуга "Снежинка", которое ранее не использовалось. Сейчас на объекте ведутся масштабные работы. Как доложил генеральный директор самарской подрядной организации Юрий Михайлов, здесь выполняется капитальный ремонт, включающий полную замену всех инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения и отопления. Также проводится полный комплекс отделочных работ с предварительным демонтажем устаревших конструкций.

Делегация Самарской области осмотрела благоустройство площади "Снежинка". Реализация проекта велась в два этапа. В настоящее время работы полностью завершены. В частности, заменено асфальтовое покрытие, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы, детские игровые комплексы, спортивная площадка и другие.

Также делегация региона проинспектировала текущее состояние соцобъектов, на которых силами самарских специалистов ведутся восстановительные работы. В их числе Управление труда и социальной защиты населения администрации города Снежное, где была полностью восстановлена кровля здания, серьезно пострадавшая в 2014 году от обстрелов.

"У нас обвалились потолки, появилась плесень, сгорела проводка", — пояснила начальник управления Татьяна Денисова.

По ее словам, учреждение ни на один день не прекращало свою деятельность, но ситуация была "плачевная", сложные условия, включавшие протечки, затрудняли работу сотрудников и могли повредить оргтехнику.

"Только благодаря Самарской области у нас восстановили крышу и тепловой контур. Все стало очень красиво. И теперь в кабинетах тепло", — отметила Татьяна Денисова.

Также делегация посетила Снежнянскую специальную школу-интернат № 42. Летом прошлого года глава региона уже был на данном объекте. Тогда Вячеслав Федорищев обратил внимание на аварийное состояние прачечной и обещал оказать содействие в данном вопросе. Сегодня прачечная в полном объеме обслуживает учреждение, в котором пребывает порядка 80 детей. Кроме того, по поручению главы Самарского региона сейчас на территории школы-интерната идет монтаж детской площадки. Также по всему периметру учреждения установлены световые опоры, полностью восстановлено асфальтовое покрытие.

Необходимо подчеркнуть, что самарский регион стал первым в нашей стране, кто заключил соглашение о сотрудничестве с конкретной территорией Донбасса.

С момента взятия шефства над городом областное правительство оказывает Снежному всестороннюю поддержку, включая восстановление разрушенной инфраструктуры, предоставление гуманитарной и медицинской помощи, а также поставку необходимой техники и оборудования. В 2024 году самарскими специалистами в Снежном были завершены ремонтные работы на 83 социально значимых объектах.