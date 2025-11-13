Вячеслав Федорищев и Артур Орлов обсудили развитие Движения Первых Самарской области

В Москве, на площадке федерального центра Движения Первых, состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с Героем России, председателем правления Движения Первых Артуром Орловым.

В обсуждении вопросов также приняла участие председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник губернатора по молодежной политике Кристина Гнатюк.

"Особенно значимо, когда сами главы субъектов приезжают с представителем реготделения обсудить план дальнейшего взаимодействия, интеграции по проектной деятельности", — отметил Артур Орлов.

Председатель правления Движения Первых подчеркнул значимость инициативного подхода руководства Самарской области, выразив благодарность губернатору за усиленный режим работы в части развития детей и молодежи, а также слаженную командную работу, что находит положительный отклик у подрастающего поколения.

В ходе конструктивного диалога были подведены итоги деятельности регионального отделения за отчетный период и определены перспективные планы развития на 2026 год.

Глава региона подчеркнул: "Год назад договаривались с Артуром Валерьевичем о том, что Движение Первых в нашем регионе будем делать еще сильнее. Сформировали дорожную карту. Посмотрели, как она выполняется. Все, что предусматривали — сделано".

В настоящее время в Самарской области Движение Первых объединяет порядка 300 тысяч человек: детей и молодежь в возрасте от 6 до 25 лет, их наставников — родителей, педагогов, вожатых и других значимых взрослых.

"У нас одно из сильнейших региональных отделений Движения Первых. И здесь, безусловно, велика роль поддержки губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, большой команды областного правительства и, конечно же, наших детей, наставников, которые успехами и достижениями прославляют в своих городах муниципальные образования нашего региона", — отметила Кристина Гнатюк.

По словам председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, внутри Движения выстроена слаженная командная работа с разными субъектами страны. Особое внимание она уделила успешным межрегиональным практикам. Ярким примером такой коллаборации является молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга", в реализации которого принимают участие сразу несколько региональных отделений Движения Первых ПФО — встраиваются соорганизаторами, помогают усиливать программу, чтобы создавать еще больше возможностей для участников.

Отметим, "иВолга" давно стала брендом Самарской области. Сейчас это самый востребованный молодежный форум в стране, который входит в линейку всероссийской форумной кампании. В 2025 году его участниками стали 1537 молодых людей из разных уголков России.

Ежегодно в Самарском регионе реализуется порядка 100 проектных инициатив. Среди них — флагманский проект "Зарница 2.0", собравший в 2025 году в своих военно-тактических испытаниях более 80 тысяч участников. Это и Региональный чемпионат по оказанию первой помощи, где участники со всех муниципалитетов региона получают важные навыки доврачебной помощи и учатся спасать жизни.

Вячеслав Федорищев выразил готовность Самарской области к увеличению числа федеральных мероприятий Движения Первых на региональной площадке, что позволит в полной мере продемонстрировать не только инфраструктурный и событийный потенциал региона, но и его ценностный ориентир.

"Очень много событийных мероприятий, которые стали туристическим и патриотическим каркасом гостеприимства Самарской области. У нас есть конкретные предложения, — акцентировал Вячеслав Федорищев. — Конечно же, хотелось бы показывать нашу красивую гостеприимную Самару, а главное — ценности и компетенции, которые есть. Мы готовы в следующем году принимать больше мероприятий Движения Первых".

Со своей стороны, Артур Орлов отметил ряд перспективных направлений для дальнейшей интеграции и содержательной проработки, в том числе инициативы самих участников Движения. В частности, была поддержана их идея проведения масштабных событий федерального уровня, нацеленных на укрепление межрегиональных связей, — такая практика будет способствовать продуктивной коллаборации, обмену опытом среди молодежи из разных субъектов Российской Федерации.

"Самара уже стала для нашего Приволжского федерального округа тем местом, куда приезжают молодые ученые, спортсмены, лидеры школьного и университетского самоуправления. Уверен, что мы сможем придать новую динамику и принять еще не одно мероприятие Движения Первых", — заключил Вячеслав Федорищев.