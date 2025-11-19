В Самаре вдове Героя РФ вручили медаль "Золотая Звезда"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с командованием Центрального военного округа (ЦВО) вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России семье старшего прапорщика Виталия Шаповалова, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО).

Виталий Николаевич Шаповалов родился 24 ноября 1972 г. в городе Рязань. В 1992-1994 гг. проходил службу по призыву в пограничном отряде на Дальнем Востоке. В Вооруженных Силах Российской Федерации с 1995 года.

Трижды награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость" первой и второй степени, а также медалью Суворова. В специальной военной операции участвовал с 24 февраля 2022 года. Храбро и отважно выполнял боевые задачи.

"Мы никогда не забудем подвиг Виталия Николаевича, никогда не забудем дело, мы никогда не оставим его семью. Мы будем бережно хранить память о нем. Он - пример безусловного героизма", - подчеркнул глава региона.

Государственная награда была вручена вдове военнослужащего Анастасии Георгиевне. Обращаясь к ней, губернатор отметил, что региональные власти всегда готовы оказать помощь и поддержку.