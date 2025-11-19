16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вдове Героя РФ вручили медаль "Золотая Звезда" Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии Вячеслав Федорищев поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником Губернатор Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях" Вячеслав Федорищев рассказал о теме обсуждения с главой Газпрома

Губернатор Власть и политика

В Самаре вдове Героя РФ вручили медаль "Золотая Звезда"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 388
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с командованием Центрального военного округа (ЦВО) вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России семье старшего прапорщика Виталия Шаповалова, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО).

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Виталий Николаевич Шаповалов родился 24 ноября 1972 г. в городе Рязань. В 1992-1994 гг. проходил службу по призыву в пограничном отряде на Дальнем Востоке. В Вооруженных Силах Российской Федерации с 1995 года.

Трижды награжден орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За храбрость" первой и второй степени, а также медалью Суворова. В специальной военной операции участвовал с 24 февраля 2022 года. Храбро и отважно выполнял боевые задачи.

"Мы никогда не забудем подвиг Виталия Николаевича, никогда не забудем дело, мы никогда не оставим его семью. Мы будем бережно хранить память о нем. Он - пример безусловного героизма", - подчеркнул глава региона.

Государственная награда была вручена вдове военнослужащего Анастасии Георгиевне. Обращаясь к ней, губернатор отметил, что региональные власти всегда готовы оказать  помощь и поддержку. 

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30