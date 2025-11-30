Лауреаты самарского фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!" представят творческую программу

В среду, 3 декабря, в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи будет представлена творческая программа от лауреатов Областного фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!", посвященная Международному Дню инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
В программе:
- мастер-классы от кураторов Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области Татьяны Хаминой и Татьяны Жуковой: рисование новогоднего сюжета и "Новогодний книжный карнавал";
- концерт лауреатов Областного фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!" из Самары и Самарской области;
- работа инклюзивной художественной выставки.
Программа проводится в рамках Всероссийской акции единого дня инклюзивных событий и конкурса инклюзивных практик "Библиотека, открытая каждому", инициированной Российской государственной библиотекой для молодежи, Международного дня инвалида и в рамках деятельности Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области.
