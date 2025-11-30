16+
Культура

Лауреаты самарского фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!" представят творческую программу

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 декабря, в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи будет представлена творческая программа от лауреатов Областного фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!", посвященная Международному Дню инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В программе:

  • мастер-классы от кураторов Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области Татьяны Хаминой и Татьяны Жуковой: рисование новогоднего сюжета и "Новогодний книжный карнавал";
  • концерт лауреатов Областного фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!" из Самары и Самарской области;
  • работа инклюзивной художественной выставки.

Программа проводится в рамках Всероссийской акции единого дня инклюзивных событий и конкурса инклюзивных практик "Библиотека, открытая каждому", инициированной Российской государственной библиотекой для молодежи, Международного дня инвалида и в рамках деятельности Инклюзивной творческой лаборатории Самарской области.

