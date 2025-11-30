Лауреаты самарского фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!" представят творческую программу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 декабря, в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи будет представлена творческая программа от лауреатов Областного фестиваля инклюзивного творчества "Мы талантливы!", посвященная Международному Дню инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.