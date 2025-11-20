Представители школ креативных индустрий Самарской области приняли участие в III всероссийском съезде

Всероссийский съезд школ креативных индустрий состоялся в Уфе и собрал около 170 руководителей и преподавателей школ креативных индустрий из 52 субъектов России.

Самарскую область представляли: руководитель школы креативных индустрий детской художественной школы им. М. Шагала (г.Тольятти) Меркулова Светлана и преподаватель студии анимации и 3 D графики Захарова Алена; директор школы креативных индустрий г. о. Кинель Екатерина Шапошникова и педагог отделения "Дизайн" Роман Козятинский.

Организаторы события — министерство культуры РФ совместно с Роскультпроектом и Федерацией креативных индустрий. Форум проходил на площадке Геномного центра Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра и Башкирского государственного театра кукол.

"Значимое событие объединяет руководителей и преподавателей школ креативных индустрий нашей страны. Их труд, профессионализм и преданность делу заслуживают высокой оценки. Благодаря уникальным образовательным подходам и неординарным решениям учреждения становятся настоящими центрами притяжения для талантливой молодежи", — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в видеоприветствии.

Основная тема встречи была посвящена роли проектной деятельности в образовательной практике. Эксперты обсудили современные методы продюсирования, механизмы эффективного взаимодействия с индустриальным сектором и новые принципы проектирования образовательных программ. Значительное внимание на съезде уделили успехам региональных школ креативных индустрий.

В Самарской области сфере креативных индустрий уделяется большое внимание со стороны Правительства региона. На встрече с представителями креативного сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что креативная сфера — перспективный сектор экономики, тесно связанный с развитием туризма, культуры. Только в 2025 году, в рамках региональной программы "Культурные люди" открываются 11 креативных мини-кластеров "Пространство смыслов и возможностей" и 8 арт-парков в малых городах и селах региона.

В рамках открытых дискуссий Всероссийского съезда Екатерина Шапошникова из Самарской области представила презентацию лучших практик проектной деятельности ШКИ, и поделилась проектами, созданными студентами ШКИ из Кинеля. Формат открытых дискуссий позволил изучить опыт коллег из разных регионов, сравнить подходы и выявить общие тенденции в обучении всем направлениям школ креативных индустрий.

По итогам мероприятия организаторы и участники подтвердили необходимость продолжения встреч и совместных действий, направленных на дальнейшее укрепление профессиональных связей, расширение контактов и поддержку инноваций.