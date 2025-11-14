Львы, хаски и шоу фонтанов: самарцев приглашают на шоу Цирка Влада Гончарова

В Самаре проходят гастроли цирка заслуженного артиста России Влада Гончарова. Одним из коронных номеров представления по праву является шоу фонтанов «Принц цирка». Это яркие 20-ти метровые фонтаны, сопровождаемые лазерным перфомансом.
Также в программе:
- грациозные северные хаски;
- яркие попугаи Ара;
- головокружительные трюки воздушных гимнастов и эквилибристов;
- единственные в российском цирке(!) акробаты на велобайках.
«Кульминация шоу – выход Лорда: аттракцион «Один среди львов» руководителя программы, заслуженного артиста России Владислава Гончарова! В клетке он один на один с 10 африканскими львами! Дрессировщик поднимает царя зверей весом более 200 кг и засовывает ему в пасть свою голову!» - рассказывают представители цирка.
Гастроли Шоу фонтанов "Принц цирка" в здании самарского цирка продлятся до 30 ноября.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
