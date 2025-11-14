Львы, хаски и шоу фонтанов: самарцев приглашают на шоу Цирка Влада Гончарова

В Самаре проходят гастроли цирка заслуженного артиста России Влада Гончарова. Одним из коронных номеров представления по праву является шоу фонтанов «Принц цирка». Это яркие 20-ти метровые фонтаны, сопровождаемые лазерным перфомансом.

Фото предоставлено Цирком Влада Гончарова

Также в программе:

грациозные северные хаски;

яркие попугаи Ара;

головокружительные трюки воздушных гимнастов и эквилибристов;

единственные в российском цирке(!) акробаты на велобайках.

«Кульминация шоу – выход Лорда: аттракцион «Один среди львов» руководителя программы, заслуженного артиста России Владислава Гончарова! В клетке он один на один с 10 африканскими львами! Дрессировщик поднимает царя зверей весом более 200 кг и засовывает ему в пасть свою голову!» - рассказывают представители цирка.

Фото предоставлено Цирком Влада Гончарова

Гастроли Шоу фонтанов "Принц цирка" в здании самарского цирка продлятся до 30 ноября.