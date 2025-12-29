16+
Культура

С кокошником и самоваром: как Самару украсили к Новому году

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершают подготовку к празднованию Нового года. Улицы, парки и площади города украсили яркими, светящимися композициями. Полюбуйтесь красотой и скорее планируйте прогулку.

Фото: Александра Белова

Главное место притяжения на новогодние праздники - площадь им. Куйбышева. По традиции, здесь установили комплекс искусственных елей, усадьбу Деда Мороза и сказочный лес.

Фото: Александра Белова

Ледяные скульптуры с тематическими фотозонами и арт-объекты созданы по мотивам сказок "По щучьему веленью", "Конек-горбунок", "Щелкунчик", "Снежная королева" и других. На экранах, расположенных на площади, транслируются известные мультфильмы.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Попасть внутрь усадьбы Деда Мороза можно бесплатно организованными группами по 15-20 человек до 11 января - с 12:00 до 20:30 (с перерывами поддержание чистоты и порядка). Также на площади большая деревянная горка для катания на тюбингах, спортивная зона "Самара в движении. Зима", четыре катка, торговый городок с сувенирами и угощениями.

Еще одна яркая локация - площадь Славы. По традиции, ее украсили яркой елкой, а спуск - светящимся "водопадом". Из нового - яркие скамьи и качели.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

На площади также работает большой каток. Режим работы - ежедневно с 11:00 до 23:00.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

Новыми светящимися композициями удивляет улица Ленинградская. А в пешеходной зоне установили огромные новогодние игрушки, самовар с кружками, оленей и кокошник, который видно издалека.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

На этих и других локациях планируются праздничные мероприятия. Посмотрите программу.

