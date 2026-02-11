Наталья Богдан расскажет о настоящей любви в "ЗИМ Галерее"

В субботу, 14 февраля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Что такое любовь" (18+). Ее прочитает консультирующий психолог, супервизор, автор тренингов и обучающих программ, кандидат психологических наук Наталья Богдан. Вход свободный.

Из чего состоит ощущение любви? Каковы ее искажения и подделки? Какой самый главный признак того, что ваша любовь — настоящая?

В День всех влюбленных один из лучших психологов Самары Наталья Богдан расскажет гостям "ЗИМ Галереи" о трех нейрофизиологичесиких основах, четырех обязательных обстоятельствах любви и других секретах этого чувства.