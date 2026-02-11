16+
Наталья Богдан расскажет о настоящей любви в "ЗИМ Галерее" Театр "Грань" покажет премьеру по пьесам Чехова "Медведь" и "Предложение" Самарская область присоединилась к общероссийской акции "Дарите книги с любовью" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка Кирилла Гурова Галерея "Виктория" откроется после реконструкции 6 марта

Культура

Наталья Богдан расскажет о настоящей любви в "ЗИМ Галерее"

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 14 февраля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Что такое любовь" (18+). Ее прочитает консультирующий психолог, супервизор, автор тренингов и обучающих программ, кандидат психологических наук Наталья Богдан. Вход свободный.

Из чего состоит ощущение любви? Каковы ее искажения и подделки? Какой самый главный признак того, что ваша любовь — настоящая?

В День всех влюбленных один из лучших психологов Самары Наталья Богдан расскажет гостям "ЗИМ Галереи" о трех нейрофизиологичесиких основах, четырех обязательных обстоятельствах любви и других секретах этого чувства.

 

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр "ЗИМ Галерея")

