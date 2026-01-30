16+
Премьера спектакля "Просто жить", посвященного военнослужащим СВО, прошла в Самаре

Театр Культура

Премьера спектакля "Просто жить", посвященного военнослужащим СВО, прошла в Самаре

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
28 января театр для детей и молодежи "Мастерская" в Самаре представил премьеру спектакля "Просто жить". Это первое в Самаре художественное осмысление судьбы ветерана специальной военной операции, возвращающегося к мирной жизни, в постановке режиссера Александры Люткевич и самарских актеров. В числе зрителей показ посетили заместитель главы города Самары, участник программы "Время героев" Сергей Карасев и представители Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"По-моему, символично, что премьеру представила труппа городского театра "Мастерская" – менее года назад этот театр обрел собственное помещение на Чернореченской, 15. А значит, все возможности для спокойных репетиций в комфортных условиях и, конечно, для создания серьезных интересных постановок", - прокомментировал глава города Самара Иван Носков.

"Благодарю коллектив самарского театра за постановку. Важно, когда искусство откликается на события, которые происходят в реальной жизни. И хотя тема спектакля сложная, но режиссеру и актерам удалось точно показать то, что зачастую остается "за кадром", - долгий и непростой путь воина, возвращающегося к мирной жизни. В главном герое кто-то из бойцов, уверен, узнает себя, кто-то - своего сына, отца, брата. Каждого, кто работал над спектаклем, благодарю за глубокую проработку темы", - сказал заместитель главы города Самары, участник программы "Время героев" Сергей Карасев.

Спектакль "Просто жить" создан по пьесе драматурга Яны Ореховой и адресован прежде всего подросткам и молодежи. Постановку уже увидели учащиеся восьми учебных заведений Самары - более 1000 человек.

"Моя роль - военнослужащий, который возвращается с фронта и пытается заново найти себя. Играть, когда в зале в числе зрителей ветераны специальной военной операции, - особая ответственность. Но, на мой взгляд, мы справились: спектакль получился честным и сбалансированным - он не о мраке, а о преодолении. Спектакль уже нашел отклик у зрителей самых разных возрастов, а это значит, что такой разговор сегодня необходим", - поделился мнением актер театра для детей и молодежи "Мастерская" Владимир Губанов.

Показ завершился открытой дискуссией, объединившей зрителей, творческий коллектив, профессиональных психологов и ветеранов СВО, которые посетили показ.

Ближайшие показы спектакля "Просто жить" (12+) состоятся 19 и 25 февраля в 19:00 в малом зале, билеты доступны на сайте театра "Мастерская". В перспективе его планируется включить в постоянный репертуар театра.

Напомним, спектакль поставлен в рамках муниципальной программы городского округа Самара "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара" на 2021-2026 гг.

